Vitrindeki Albümler - 8 Haziran 2025

'HAMİYET-BİR PEYK MÜZİKALİ'

Yakın zamanda ve çok erken yaşta kaybettiğimiz Peyk topluluğunun solisti İrfan Alış’ın öteden beri en büyük hayaliydi bir müzikal. Çocukluk günlerinde evlerine gelip giden, etrafı tarafından yarı meczup olarak görülen Hamiyet isimli kadının trajedisini unutamamıştı. O yoksul, çaresiz ve kadersiz kadındaki görülmesi kolay olmayan insani tarafı görmüş ve hakkında bir müzikal planlamıştı. Bu müzikal olmayan imkânlar tahtında sahnelendi, İrfan’ın hayali gerçekleşti ancak zalim ecel yüzünden çok kısa sürdü.





Deniz Madanoğlu’nun yazıp, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Hamiyet müzikali, usta oyuncular ve Peyk topluluğunun performansı eşliğinde maalesef çok kısa bir süre sahnelenebilmiş, oynanmaya başladıktan kısa bir süre sonra da plağı için düğmeye basılmıştı. Tam plağın fabrikadan geleceği günlerde İrfan hayata gözlerini yummuş, ne yazık ki büyük emek verdiği bu plağı görememişti. Hamiyet bir müzikalden fazlası... Açılır kapaklı ve sadece 1000 adet basılan “HamiyetBir Peyk Müzikali” adlı plak, “Denizdeyim” adlı şarkının konser versiyonu dahil 13 şarkıdan oluşuyor. 30 yıldan beri aynı kadroyla yoluna devam etmiş olan Peyk topluluğunun bu şimdilik son ürünü. Ancak bir umuttur, bekleyelim. Şimdilik son ürünü...

HİSİKABLELVUKU 'CEREYAN' (HKV RECORDS)

Çok nadir rastlanan bir durumdur müzik âlemimizde bu kadar uyum ve ruh birliği içinde bir araya gelişler. Hissikablelvuku adı altında kader birliği yapan üç müzisyeni yıllardan beri muhtelif oluşumlardan mütevelli tanırız ama ilk kez bu kadar kâmil bir pozisyonda vücuda gelişlerine tanıklık ediyoruz. Gitar, çağlama ve vokalde Volkan İncüvez, basta Okan Kaya ve davulda Berkan Tilavel; üçü de birden fazla çalgı çalan yetenekli insanlar. 40 dakika süren beş parçalık tamamı canlı ve doğaçlama kayıtlardan oluşan ilk albümleri “Cereyan”da eser miktarda ezber bozuyorlar.





Sacayağını oluşturan elemanların tesadüfen bir akşam karşılaşmalarının ürünü bu proje; ilk buluşmada birbirlerine uzun uzadıya bir şeyler atlatmadan ruh diliyle anlaşarak çaldıkları... O anki “hal”lerinin müziğe tahvil edilmiş şekli. Bir yanı spiritüel, öte tarafı düşünsel. Basmakalıp ve şablonlara dayanmayan kolektif bir albüm “Cereyan”. Burada partisyonlar yok, yazılmış bazı riff ve dörtlükleri doğaçlamak var. Oyun havasından gazele, caz-rock’tan türküye kadar uzanan uzun parçaların kısa vokallerinde ise eski Türkçe ve Arapça sözcükler oynaşıyor. “Cereyan” müzik albümünden öte bir varoluş biçimi. Altıncı hissim diyor ki sanki plak olarak da basılacak.