Vitrindekiler…

13 Mayıs 2022 Cuma, 00:01

Aramak İçin Döndüm / Fuat Yalçın / Kitapyurdu Doğrudan Yay. / 78 s.

“İnsanlar değişir, kentler değişir, sen de değişirsin. Ama anılar, hafızan sana bir oyun oynamadığı sürece hep aynı kalır. 'Geçmiş yok, gelecek yok, yalnız bu an var' diyenlere gülümsüyorum. Buğulanmış camın ardından seyre dalınır. Kirpiklerin arasından sızan aydınlık, anıları canlandırır. Hangisi olduğunu seçemediğin bir renk sızı verir. O zaman Haliç'e tepeden baktığında bir şey göremezsin.” Her insan bir öykü ve her öykü bir yolculuk… Her yolculukta gitmekle birlikte dönmek yok mudur? Fuat Yalçın’da yalın ve sıcak bir dille kaleme aldığı Aramak İçin Döndüm’deki öykülerinde yaşam yolculukları hakkında düşünmeye ve yepyeni bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Dert Yükü Mekanlar / Editörler: Gazanfer Kaya, Aziz Şeker / Nika Yay. / 680 s.

Gazanfer Kaya ve Aziz Şeker’in editörlüğünde yayımlanan Dert Yükü Mekânlar / Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları, Türkiye’de kentlerde yaşanan sosyal sorunları işleyen incelemelerin bir araya getirildiği bir çalışma. İlhan Tekeli’nin önsözüyle başlayan, kent sorunları alanındaki kapsamlı ve derinlikli disiplinler arası çalışma, kentleşme ve kent sorunlarıyla ilgili yeni tartışmaların kapısını aralıyor.

Diyalektik Rüyalar / Can Sarıçoban / Tilki Kitap / 118 s.

Fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın ikinci kitabı Diyalektik Rüyalar, ilk romanı Düşler ve Hiçlik’te olduğu gibi günümüz gençliğinde yaşanan varoluş sancıları ve ruhsal bunalımlara dikkat çekerken, akıl yürüterek doğrulara ulaşmaya çalışan, hayatının kendi isteği doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini sorgulayan Mahir Sönmez’in hikâyesini gözler önüne seriyor. Mahir Sönmez hukuk eğitimini yarıda bırakarak, ünlü bir fotoğrafçı olan babası Mehmet Sönmez’in yolundan gitmeye çalışırken, bir yanı onunla çatışır fakat bir yanı da içten içe hayranlık duyar. Kendisine sunulu düzeni elinin tersiyle iterek kurallarını kendisinin belirlediği yeni bir hayat kurmak isteyen Mahir Sönmez, ne yaparsa yapsın aslında eskisine benzer hikâyeler yaşadığını, tek değişenin yaşadıklarını anlamlandırma şekli olduğunu fark eder. Bir yandan hayatına giren yeni insanlarla yeni anlam dünyasının içindeki hayatını yaşamaya başlarken bir yandan da kendi kendisiyle sürekli olarak çeliştiğini anlayacaktır.

İmam - Katil - Hayat Kadını: Kesişen Yollar / Erkan Ünlü / Luna Yay. / 118 s.

“Sevdiğimiz ölüler var ve sevmediğimiz diriler çok. Geçtim aralarından kirin pusun ve telaşın. Gövdemden geçtim önce, sonra aklımı kaybettim. Yalnızdım hep ve bunu mesele yapmayacak kadar. Şuursuzdum sanırım, son çare sana geldim. Merhamet et, merhamet bir bakışınla mümkün. Çok zaman kaybettim, çok üzgünüm, ne desem boş. İhtimal var bir daha o da ölmek olmasa keşke!” Bir insanın içinden geçen ve yaşamak istediği şeylerin günah olması, bir hayat kadınının aslında aile özlemi duyması ve bir katilin pişmanlıkları... Bir yerlerde bir hata var demekti. Erkan Ünlü, İmam - Katil - Hayat Kadını: Kesişen Yollar’da, içe içe geçmiş bir kurguda roman kahramanı Yusuf’un birilerinin ne düşüneceğini önemsediği için yaptığı bir tercih yüzünden gittiği hayat yolunu yazıyor.

Birdenbire İstanbul / Selçuk Demirel / YKY / 132 s.

“İstanbul’da İstanbulluyum diyecek kadar uzun bir süre yaşamadım. İstanbul’a her gelişim bir sevgiliyle buluşmanın sevincidir. Kitaptaki resimlerin hepsini Paris’te çizdim, boyadım. Bu yüzden sevgi ve hasret dolu resimlerdir. Bu çalışmalarıma İstanbul tutkunu yazarlar ve şairler de eşlik etti.” Birdenbire İstanbul, Beyoğlu, Pera, Boğaziçi, Galata ve Galata Kulesi başta tüm güzellikleriyle şiir kent İstanbul’a adanmış bir çalışma. İstanbul’u şairler eşliğinde dolaşmak isteyenler için edebi, görsel bir şölen.

Her Şeyi Değiştirme Rehberi - Gençler İçin Gezegeni ve Birbirimizi Koruma Klavuzu / Naomi Klein, Rebecca Stefoff / Çev. Oğuzhan Aydın / Bilgi Yay. / 240 s.

Her Şeyi Değiştirme Rehberi, genç okurlara iklim değişikliğini anlayıp onunla mücadele etmelerine ve içlerindeki gücü keşfetmelerine yardım edecek bir rehber. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel etkileriyle değil, aynı zamanda herkes için adil ve yaşanabilir bir gelecek kurmayı he defleyen iklim adaleti adına da savaşan bir hareket halihazırda sürüyor. Gençler bu hareketin sadece parçası olmakla kalmıyor, önderlik de ediyorlar. İklim adaletinin en güçlü seslerinden Naomi Klein ile Rebecca Stefoff dünyanın dört bir yanındaki genç liderlerin ilham verici öykülerini anlatıyorlar.