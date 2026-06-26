Viyana Senfoni ile doruğa çıkan festival fado konseri ile bitti

Atatürk Kültür Merkezi'nde besteci Turgay Erdener’e sunulan Onur Ödülü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetiminde verdiği konserle başlayan, Viyana Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki konserlerle doruğa çıkan festival, Portekizli Fado sanatçısı Sara Correia ve Ara Correia (vokal), Diogo Clemente (fado viyolası), Ângelo Freire (Portekiz gitarı), Frederico Gato (bas gitar), davulcu Joel Silva’ dan oluşan topluluğunun konseriyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin eşsiz tarihi mekânında sona erdi.

Sara Correia son albümü Tempestade yani Fırtına’nın turnesi kapsamında festivale konuk oldu. Tümü kadın şarkı yazarlarına ait 11 parçadan oluşan albümde aşk ile öfke, özlem ile sebat, şefkat ile başkaldırı arasında dolaşan Correia dinleyicilerle duygularını paylaşarak şarkılarını söylediği, “Hayatıma hoş geldiniz” diye başladığı gecede sesi, şarkılarının güzelliği ve sahne hâkimiyetiyle büyük alkış aldı. Henüz 13’ündeyken Portekiz’in en köklü yarışması Grande Noite do Fado’yu kazandığı günden beri ünü Avrupa’dan Güney Kore'ye ve Şili’ye kadar üç kıtaya yayılan, işbirliği yaptığı projelerle türler arası kültürel köprüler kuran Sara Correia'yı dinleyenler arasında bulunan festivalin onur sanatçılarından besteci Hasan Uçarsu; “

Klasik müzik ile Fado dinleyicisini bir araya getiren konserrin gösteri sponsoru Garanti BBVA hem kart sahiplerine %20 indirim sağladı hem de seyircilerin tümüne gece sarınacakları birer şal hediye etti.