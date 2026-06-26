Cumhuriyet Gazetesi Logo
Viyana Senfoni ile doruğa çıkan festival fado konseri ile bitti

Viyana Senfoni ile doruğa çıkan festival fado konseri ile bitti

26.06.2026 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Viyana Senfoni ile doruğa çıkan festival fado konseri ile bitti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 11-25 Haziran günleri Borusan ana sponsorluğu ve sanata katkı veren kişi, kurum ve kuruluşların desteği ile düzenlediği 54. İstanbul Müzik Festivali Süreyya Operası’nda Festivali'nin bu yılki iki eser siparişinden biri olan Maison Lâle (Lale Evi) ve Arkeoloji Müzesi’nde Fado konseriyle sona erdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Atatürk Kültür Merkezi'nde besteci Turgay Erdener’e sunulan Onur Ödülü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetiminde verdiği  konserle başlayan, Viyana Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki konserlerle doruğa çıkan festival, Portekizli Fado sanatçısı Sara Correia ve Ara Correia (vokal), Diogo Clemente (fado viyolası), Ângelo Freire (Portekiz gitarı), Frederico Gato (bas gitar), davulcu Joel Silva’ dan oluşan topluluğunun konseriyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin eşsiz tarihi mekânında sona erdi.

Image

Sara Correia son albümü Tempestade yani Fırtına’nın turnesi kapsamında festivale konuk oldu. Tümü kadın şarkı yazarlarına ait 11 parçadan oluşan albümde aşk ile öfke, özlem ile sebat, şefkat ile başkaldırı arasında dolaşan Correia dinleyicilerle duygularını paylaşarak şarkılarını söylediği, “Hayatıma hoş geldiniz” diye başladığı gecede sesi, şarkılarının güzelliği ve sahne hâkimiyetiyle büyük alkış aldı. Henüz 13’ündeyken Portekiz’in en köklü yarışması Grande Noite do Fado’yu kazandığı günden beri ünü Avrupa’dan Güney Kore'ye ve Şili’ye kadar üç kıtaya yayılan, işbirliği yaptığı projelerle türler arası kültürel köprüler kuran Sara Correia'yı dinleyenler arasında bulunan festivalin onur sanatçılarından besteci Hasan Uçarsu; “

Klasik müzik ile Fado dinleyicisini bir araya getiren konserrin gösteri sponsoru Garanti BBVA hem kart sahiplerine %20 indirim sağladı hem de seyircilerin tümüne gece sarınacakları birer şal hediye etti.

İlgili Konular: #konser