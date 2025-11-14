Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, farklı coğrafyalardan iki müzisyeni, Macaristan’dan Richárd Rózsa ve Türkiye’den Gökçe Bahar Oytun Duyar’ı bir araya getirerek, viyolonselin farklı karakterlerini gözler önüne seren bir konser düzenliyor.

29 Kasım Cumartesi akşamı düzenlenecek “Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde” başlıklı konserde, Macaristan’dan Richárd Rózsa ve Türkiye’den Gökçe Bahar Oytun Duyar, izleyicilere zamanın ve mekânın ötesinde bir müzikal deneyim sunacak.

Konserin repertuvarı, Barok dönemden 20. yüzyıla uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Reinhold Glière, György Ligeti, Béla Bartók ve Adnan Saygun’un eserlerinden oluşan programda; Barok, Romantik, Macar ve Türk Halk Müziği türlerinin etkileyici örnekleri yer alıyor. Viyolonselin “müzisyen”, “virtüöz” ve “dansçı” yönlerini ön plana çıkaran seçki, solo ve düetlerden oluşuyor. Her bir parça, farklı dönem ve kültürlerin müzikal mirasını yansıtırken iki sanatçının teknik ustalığı ve duygusal derinliğiyle birleşerek dinleyicilere güçlü bir etki sunuyor.

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Akfen Holding ve Kristal Yağları desteğiyle düzenlenen konser, Pera Müzesi’nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu katta gerçekleştirilecek. Osmanlı diplomasi tarihini resim sanatı aracılığıyla anlatan bu sergiyle aynı mekânda düzenlenen etkinlik, tarihi atmosferi müzikle buluşturarak Macaristan ile Türkiye arasındaki kültürel diyaloğa yeni bir anlam katıyor.