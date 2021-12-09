'Waka Waka Abiler' sadece Cumhuriyet TV'de

09 Aralık 2021 Perşembe, 12:56

"Waka Waka Abiler" olarak tanınan darbuka sanatçıları, son zamanlarda paylaşılan eski ve yeni videolarıyla tekrardan gündem oldular. Mehmet Günsur, Cem Yılmaz, Arda Turan, Russel Crow gibi ünlü isimlere Shakira'nın Waka Waka isimli şarkısını yorumlayarak çalan sanatçıları ilk kez Cumhuriyet TV ekibi kayda aldı ve röportaj gerçekleştirdi.

Şarkı fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan sanatçılar, gelecek için hedeflerini de anlattılar.

"HOŞUMUZA GİTTİ"

Şarkıyı uyarlama fikrinin nasıl çıktığı sorusuna sanatçılar, "Parça zaten hoşumuza giden bir parça. O zamanlar da gündem bir parçaydı. Hoşumuza gittiği için biz de böyle bir şey yapalım dedik. İnsanlar da sevdi bunu. Böyle devam ettik yani" diyerek cevap verdi.

Muhabirimiz Sinem Nazlı Demir'in, "Müzik sizce nedir?" sorusunu birbiri arasında tartışan sanatçıların, "Müzik bir ruhtur, dimi enişte" diyerek bir tanıma varmaları dikkat çekti.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Salgın sürecinde sanatçıların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken sanatçılar, bu süreçte evlerde kalan halkı eğlendirmek için mahalle aralarında müzik çaldıklarını da kaydetti. "Her şey para değil" diyen sanatçılar, "Kendimizi eğlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.