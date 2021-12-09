'Waka Waka Abiler' sadece Cumhuriyet TV'de
"Waka Waka Abiler" olarak bilinen ve ünlülere yaptıkları şarkılarla sosyal medyada ilgi gören darbuka sanatçılarına ilk kez Cumhuriyet TV ekibi ulaştı. Mikrofonlarımıza konuşan sanatçılar, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını ve hedeflerinin ne olduğunu anlattı.
"Waka Waka Abiler" olarak tanınan darbuka sanatçıları, son zamanlarda paylaşılan eski ve yeni videolarıyla tekrardan gündem oldular. Mehmet Günsur, Cem Yılmaz, Arda Turan, Russel Crow gibi ünlü isimlere Shakira'nın Waka Waka isimli şarkısını yorumlayarak çalan sanatçıları ilk kez Cumhuriyet TV ekibi kayda aldı ve röportaj gerçekleştirdi.
Şarkı fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan sanatçılar, gelecek için hedeflerini de anlattılar.
"HOŞUMUZA GİTTİ"
Şarkıyı uyarlama fikrinin nasıl çıktığı sorusuna sanatçılar, "Parça zaten hoşumuza giden bir parça. O zamanlar da gündem bir parçaydı. Hoşumuza gittiği için biz de böyle bir şey yapalım dedik. İnsanlar da sevdi bunu. Böyle devam ettik yani" diyerek cevap verdi.
Muhabirimiz Sinem Nazlı Demir'in, "Müzik sizce nedir?" sorusunu birbiri arasında tartışan sanatçıların, "Müzik bir ruhtur, dimi enişte" diyerek bir tanıma varmaları dikkat çekti.
"HER ŞEY PARA DEĞİL"
Salgın sürecinde sanatçıların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken sanatçılar, bu süreçte evlerde kalan halkı eğlendirmek için mahalle aralarında müzik çaldıklarını da kaydetti. "Her şey para değil" diyen sanatçılar, "Kendimizi eğlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı
- AKP'li vekilden 'faiz planı' itirafı