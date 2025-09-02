Warwick Davis, yıllar sonra profesör Flitwick olarak dönüyor

Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan, HBO imzalı Harry Potter dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çekimleri İngiltere’de süren projeye sürpriz bir isim dahil oldu.

Orijinal film serisinde hem Profesör Filius Flitwick’e hem de Gringotts’taki goblin karakteri Griphook’a hayat veren Warwick Davis, yıllar sonra yeniden Harry Potter evrenine dönüyor.

Deadline’ın haberine göre Davis, dizide bir kez daha Profesör Flitwick karakterini canlandıracak.

Her sezonda bir kitabın işleneceği ve yapımın 10 yılı aşkın bir süreye yayılacağı açıklanmıştı. Dizinin başrollerinde ise Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) yer alıyor.