'Wicked' filmi listelerden kaldırıldı...

Yayınlanma: 05.12.2024 - 21:15

Güncelleme: 05.12.2024 - 21:17

"Wicked" Kuveyt'te yerel sinemalarda gösterime girmeden önce sinema listelerinden çıkarıldı. Variety'nin haberine göre, bazı yerel medya organları, müzikalin LGBT oyuncu kadrosuna sahip olmasının bu hamleyi tetiklediğini öne sürdü.

Ülke daha önce de "Barbie"yi "kamu ahlakını" korumak amacıyla yasaklamıştı.

Jon M. Chu'nun Broadway'in "Oz Büyücüsü"nü beyaz perdeye uyarladığı "Wicked" geçen hafta ABD ve Kanada'da gösterime girdi ve sadece Kuzey Amerika'da ilk iki günde 114 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Kristin Chenoweth tarafından canlandırılan Glinda rolünde Ariana Grande, Elphaba rolünde ise Cynthia Erivo yer alıyor. Kadro Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum ve Peter Dinklage tarafından tamamlanıyor.

Senaryosu Winnie Holzman, Winnie Holzman ve Dana Fox tarafından kaleme alınan film, Gregory Maguire'ın romanından uyarlanan, müzikleri ve sözleri Stephen Schwartz'a, kitabı ise Winnie Holzman'a ait müzikal sahne oyununa dayanıyor.

Film geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Amerika'da gösterime girdi ve 3,888 salondan 114 Milyon değerinde rekor bir hasılat elde etti. Bu durum onu "Deadpool & Wolverine" (211 milyon) ve "Inside Out 2"nin (154 milyon) ardından yılın en büyük üçüncü açılışını gerçekleştirmesini sağladı.