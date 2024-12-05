En iyi Reha Erdem filmleri: Türk sinemasında izlenmesi gereken filmler
Türk sinemasında çok fazla bilinmeyen ancak yönetmenliğiyle adından söz ettiren Reha Erdem, tecrübesini beyaz perdeye yansıtıyor. İşte, En iyi Reha Erdem filmleri...
Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören Reha Erdem, yönettiği filmlerle Türk sinemasında adından söz ettirdi. İşte, En iyi Reha Erdem filmleri...
HAYAT VAR
Yatalak dedesi ve ihmalkar babasıyla birlikte yaşayan küçük Hayat, hikayedeki karakterler arasında hayatı en acı yolla keşfedendir. Her sabah babasının kullandığı sandalla şehrin diğer ucundaki okula gider, akşamının kör karanlığında sandalın geri gelmesini bekler Hayat. Babasının geçimini sürdürmek için yaptığı illegal işler, dedesini yatağa bağlayan ağır hastalığı, yeniden evlenen annesinin yeni yuvası, mahalle bakkalı... Hepsi üstüne üstüne gelir Hayat'ın, ama o hiç olmadığı kadar cesur olur her seferinde; bir an bile umudunu yitiremez.
BEŞ VAKİT
Anne babalarından farksız bir şekilde yaşayan üç küçük çocuğun, Ömer, Yakup ve Yıldız'ın büyümekle erken tanıştığı, yetişkinlikten kaçtıkça daha çok yaklaştığı bir köy... Bu üç çocuğu akranlarından farklı yapan nefret ve şiddetle çok erken tanışmış olmalarıdır. Nefretle olan tanışıkları kendi anne babalarına duydukları nefretle başlarken, hayata karşı edilen içten ve çocuksu bir sitemle büyüyüp giderler.
KORKUYORUM ANNE
Bir kaza sonucu hafızasını yitiren Ali'nin imdadına ailesi ve yakın çevresi yetişir. Geçmişine dair hiçbir şey anımsayamayan bu adama yardımcı olmak isteyen mahalle sakinleri Ali'den daha fazla telaşlıdırlar. Zamanla bu uğraş karakterlerin dönüşümlerine sebep olur. Herkes insan olmanın anlamını bir bir keşfetmeye başlar. Üstüne kaybolan bir yüzük vakası da eklendiğinde vakit tüm karakterler için teker teker aynaya bakma vaktidir.
ŞARKI SÖYLEYEN KADINLAR
Mesut, büyük bir kısmı deprem ihtimali nedeniyle terk edilmiş bir adada, büyük bir evde tek yakını olan köpeğiyle birlikte yaşamaktadır. Bu süreçte görüştüğü tek kişi evi temizlemeye ve yemek yapmaya gelen yardımcısı Esma'dır. Esma bir gün ormanda yürürken elinde çantası, kimsesiz bir genç kadınla karşılaşır ve onu evine almaya karar verir. Aynı zamanda Mesut'un oğlu Adem hayatında zor bir dönemden geçmektedir. Evliliğinde yaşadığı sorunlar ve yakın zamanda ortaya çıkan hastalığı, onu bir türlü anlaşamadığı babasının evine dönmek zorunda bırakır. Böylece tüm karakterler Mesut'un evinde toplanmış olur ve durumlar gittikçe garipleşmeye başlar...
KOSMOS
Sığınırcasına gittiği kasabada kendini yeni bir masala bırakan bir seyyahın hikayesidir Kosmos. Zamanın ve mekanların önemli olmadığı bir kasabadır burası, sadece insanlar önemlidir, söylenen sözler önemlidir; çünkü herkes birbirini çok iyi tanır. Kosmos'un beraberinde getirdiği mucizeler, ölü çocukları bile diriltebilecek derecede 'mucizedir'. Böyle böyle kısa bir süre içerisinde namı alır yürür... Şifa bekleyenler olur, aşkı dileyenler... Ancak hayat yine yapacağını yapar ve Kosmos'u talihsiz olaylar silsilesinin ortasına bırakıverir.
JİN
Henüz 17 yaşlarında bir genç olan Jin, yaşama tutunmak için tüm yolları zorlayan ve bunun için karanlık ormanlara cesurca aşmaya çalışan bir nev-i ‘Kırmızı Başlıklı Kız’dır.
KOCA DÜNYA
Ali ile Zuhal yetimhanede tarafından büyütülen, henüz hayatın başında iki gençtir. Birbirlerini kardeş bellemişlerdir; öyle öğretilmiştir. Ama kardeş olmasalar bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi birbirlerine bağlamıştır. Bir gün Zuhal’i zorla Ali'den koparırlar. Ali, ne pahasına olursa olsun Zuhal'i içine çekildiği dünyadan kurtarmaya kararlıdır. Peki bu iki genç insan vahşi medeniyetten uzakta hayatta kalmayı başarabilecekler midir?
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