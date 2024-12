En iyi Reha Erdem filmleri: Türk sinemasında izlenmesi gereken filmler

HAYAT VAR

Yatalak dedesi ve ihmalkar babasıyla birlikte yaşayan küçük Hayat, hikayedeki karakterler arasında hayatı en acı yolla keşfedendir. Her sabah babasının kullandığı sandalla şehrin diğer ucundaki okula gider, akşamının kör karanlığında sandalın geri gelmesini bekler Hayat. Babasının geçimini sürdürmek için yaptığı illegal işler, dedesini yatağa bağlayan ağır hastalığı, yeniden evlenen annesinin yeni yuvası, mahalle bakkalı... Hepsi üstüne üstüne gelir Hayat'ın, ama o hiç olmadığı kadar cesur olur her seferinde; bir an bile umudunu yitiremez.