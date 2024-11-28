Moanna 2, Burada, Mukadderat, Barda ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da beyazperdede yeni filmler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Kasım Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Moanna 2, Barda, Mukadderat, Paranormal Cuma, Burada, Beraber ve Mutfak filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
BARDA
Film, toplumsal ayrışmanın fokurdadığı günümüzde, bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.
BURADA
Richard Young satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri döner. Evinin her köşesine baktığında hayatından izler görür ve yaşadığı anlar her bir noktada yeniden canlanmaya başlar. Ancak eşi benzeri olmayan bu ev, sadece Richard Young’ın değil, kuşaklar boyunca pek çok kişinin hayatında iz bırakmıştır. Bu evin anıları, geçmişten günümüze yüzyıllarca sürecek bir yolculuğun başlangıcı olur.
MOANNA 2
Film, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana’nın bu serüvende yaşadıklarını anlatıyor.
MUKADDERAT
Bir Kastamonu hikâyesini anlatan filmde, eşini kaybeden Sultan yalnız kalma korkusuyla bir an önce evlenmeye karar verir. Bir yandan kendisine yeni bir eş ararken, evlenmesine itiraz eden çocukları Nevzat ve Reyhan ile karşı karşıya gelir. Sultan, küçük bir taşra kasabasının tabularına meydan okur; işletmeye başladığı pansiyonunda kasaba kadınlarını çalıştırır, bahçesine ektiği sebzeleri pazarda satar.
PARANORMAL CUMA
Bir gün sakarlığıyla hastanenin elektrik tesisatını mahveden Cuma, yaptığı hatayı telafi etmeye çalışırken hastanenin altını üstüne getirir. Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine cenaze arabasındaki ceseti çalmaya karar verir. Her şeyi birbirine karıştıran Cuma böylece kasabadaki bir cenazenin ve bir düğünün alt üst olmasına neden olur. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları kasabada paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.
BERABER
Film, ailesiyle birlikte Hollanda'dan İstanbul'un özel güvenlikli sitelerinden birine yaşamaya gelen genç Zeki'nin, yakında bulunan gecekondu mahallesinden bir grup çocukla arkadaş olması sonrası yaşananları konu ediniyor.
MUTFAK
Manhattan’daki The Grill’de öğle yemeği telaşı tam da zirvedeyken kasadan para kaybolduğu anlaşılır. Kayıtsız aşçıların hepsi zan altındayken Pedro baş şüphelidir. Hayalperest ve haşarı Pedro, Amerikalı garson Julia’ya aşıktır. Mekânın sahibi Rashid, Pedro’ya “yasal olabilmesi” için evraklarında yardımcı olacağına söz vermiştir. Ancak Julia hakkında ortaya çıkanlar herkesi şoke edecek, Pedro da bunun üzerine kentin bu en işlek mutfağının ocağını sonsuza dek söndürecektir.
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