Wicked : İyilik Uğruna, Senden Geriye Kalan ve Ölüme Koşan Adam gösterimde: Gerçekler ve yalanlar

Frank L. Baum’un klasiği Oz Büyücüsü’nün Dorothy’nin Oz Ülkesi’ne gelmeden öncesini anlatan, Gregory Maguire’ın çok satışlı romanından uyarlanan müzikal komedi Wicked’ın devam filminde Elphaba, Büyücü’yü tanıdıktan sonra seçim yapmak zorunda kalır.

Büyücünün yozlaşmış, çıkarcı yüzünü görüp, hayvanların konuşma yetilerini kaybedip Oz’u terkettiklerini anlayınca isyan eder. Glinda ise iyice popüler olur, çocukluğundan beri utanç, suçluluk duyguları onu bırakmaz, tüm hayallerine kavuşmuştur ama hiç yalnız kalmamıştır. Yalanlar üstüne kurulu, baloncuğunun içindeki Glinda için patlama vakti gelmiştir.

Büyücünün sahtekarlığını göstermek isteyen Elphaba kötü cadı ilan edilir, sürgüne yollanır. Yetenekli Elphaba ten rengi yüzünden ayrımcılığa uğrar, hayvanları susturmak isteyen faşist, sahtekar büyücünün taktikleri Trump’ın ayrımcı göçmen politikasıyla, sahte haber yayma, gerçeği çarpıtma çabalarıyla aynıdır.

Büyücünün balon dünya ile oynaması Charlie Chaplin’in Diktatör filmine göndermedir. Elpheba hayvanlar için mücadele eder. Arkadaşlık, aşk, hoşgörü dayanışmayı anlatan müzikal Broadway-Hollywood işbirliğiyle yaratılan eğlenceli, göz kamaştırıcı, muhteşem bir şovdur.

Müzik, şarkılar, koreografi, yapım tasarımları, kostümler çok başarılıdır. Ariana Grande-Butera, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum’un oynadığı müzikal komedi Wicked: İyilik Uğruna’yı kaçırmayın.

İNSANİYETİN GÜCÜ

Ürdün’ün Oscar adayı tarihi epik dram Senden Geriye Kalan’ı Filistin kökenli Amerikalı Cherien Dabis yönetti, senaryosunu yazdı ve oynadı. Filistinli bir ailenin üç kuşağı kapsayan trajik öyküsünü, aile bireylerinin yaşadığı travmayı klasik, yalın bir anlatımla aktarıyor Dabis.

1948’den 2022’ye dek portakal üreticisi Şerif ve ailesinin ödediği, ödemeye devam ettiği ağır bedelleri izleriz. İsrail ordusu Yafa’yı işgal edince Filistinliler evlerini geride bırakıp kaçarlar.

Şerif evini, portakal bahçesini korumak için gitmez. Yafa hayalet kente dönüşür. Bir yıl sonra ailesinin kaldığı sığınmacı kampına gelebilmeyi başaran Şerif’in yaşamı, toprağı, parası, özgürlüğü elinden alınmıştır. Ailesinin yazgısını değiştirmek onda saplantı haline gelir. 1978’de Şerif’in oğlu Salim baba olur, kuşaklar arası ve politik tartışmalar ailenin erkekleri tarafından yapılır. Salim konformisttir, milli inançlar oğlu Noor’u etkiler.

İsrailli askerlerin babasını aşağılaması Noor’u utandırır , babasının onu koruyamayacağını anlar, o günden sonra baba-oğul arasındaki ilişki değişir. Eylemler ve olaylar birbirini izler. Geçmişin ağırlığı şimdiki zamanı öğütür.

Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammed Bakri’nin oynadığı dramın yapımcıları arasında Javier Bardem, Mark Ruffalo da var.

HALKIN GÖZDE KAHRAMANI

Stephen King’in bilimkurgu romanı Koşan Adam 1982’de yayınlandı, 1987’de Paul Michael Glaser romanı sinemaya uyarladı, başrolde Arnold Schwarzenneger vardı.

Roman 2025’te ABD’nin totaliter rejimle yönetildiği fütüristik bir zamanda geçer. Edward Wright’ın 43 yıl sonra çektiği ikinci versiyon da romanın politik kapsamı tümüyle yer alıyor. Açık sözlülüğünden ötürü sistem tarafından ezilen fabrika işçisi Ben Richards işinden kovulunca hasta kızının masraflarını karşılayabilmek için ölümcül Koşan Adam yarışmasına katılır.

Bu reality şovun reytingi çok yüksektir , şirket Ben ile zirveye ulaşacaktır. Ben’in peşine avcılar, uçan gözler, DNA burunlular adlı ölüm mangaları düşer. Ben, yaşamda kalma öfkesi, içgüdüleri, kararlılığıyla büyük şirketlerin medya aracılığıyla kamuoyunu güdümlemesini tersine çevirerek halkın gerçek kahramanı olmayı başarır.

Günümüz ABD’sini eleştiren, adrenalin, aksiyon, gerilim dolu filmde Glen Powell, Josh Broslin, Colman Domingo, Emilia Jones, William H.Macy oynuyor. Aksiyon sahneleri, yapım tasarımları çok başarılı.