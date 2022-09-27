"Wolfie Harikalar Operasında", gelecek ay minik seyircilerle buluşacak

27 Eylül 2022 Salı, 16:54

"Wolfie Harikalar Operasında"nın bu sezonki ilk gösterisi, 16 Ekim saat 13.00'te Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Rejisörlüğünü Caner Akın'ın, yönetimini besteci, şef Umut Kosman'ın ve yapımını Duende Global'in üstlendiği eserde, Tan Sağtürk Akademisi dansçıları yer alıyor.

Symphonista Oda Orkestrası'nın eşliğinde hayata geçen eserde, Güneş Kaya yönetimindeki çocuk korosu da sahneye çıkıyor.

"Wolfie Harikalar Operasında", zamanı olmayan bir mekana düşen yönetmenin, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alıyor. Operayı tanımaya çalışan yönetmenin seçmeler sırasında, Mozart'ın küçüklüğü Wolfie'yi görmesi ile macera başlıyor.