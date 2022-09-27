Süreyya Operası, Dana Zemtsov ve Julien Quentin konseriyle sezonu açtı

27 Eylül 2022 Salı, 15:42

Konser öncesinde açıklama yapan viyola sanatçısı Dana Zemtsov, müzisyen bir aileden geldiğini, annesinin, babasının ve büyükannesinin de viyola sanatçısı olduğunu söyledi.

Genç müzisyen, Meksika'da dünyaya geldiğini, daha sonra Norveç'e ve sonrasında şu anda yaşadığı Hollanda'ya taşındıklarını, aktif olarak solo ve oda müziği üzerine kariyerini sürdürdüğünü ifade etti.

Dana Zemtsov

Zemtsov, ilk olarak 4 yaşında keman, 11 yaşından beri de viyola çaldığını belirterek, "Yani tüm hayatım müzikle ve hayatımın neredeyse 20 yılı da viyola ile geçti" dedi.

OPERA İLE BAŞLAYIP BİTİRMEK

Viyola ve piyano eserlerinden oluşan heyecan verici bir konser programı hazırladıklarını dile getiren Zemtsov, "Programda operada olduğumuz için klasik eserlerin de yer aldığı çeşitli eserler var. Opera ile başlayıp opera ile bitirmek iyi olur diye düşündüm" diye konuştu.

Julien Quentin

Konsere ilişkin bilgiler veren müzisyen, Wolfgang Amadeus Mozart ve Johann Nepomuk Hummel'in eserlerinden büyükbabasının büyükannesine yazdığı parçaya kadar pek çok güzel ve heyecan verici eserin konser programında yer aldığını anlattı.

Dana Zemtsov, İstanbul'a ilk kez geldiğini ve çok az gezebildiği halde kenti çok beğendiğini ifade ederek, "Ne yazık ki gezmek için çok az zamanımız oldu. Fakat en azından atmosferi hissettim ve kesinlikle tekrar gelmem gerektiğini anladım" dedi.

Türk müzikseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zemtsov, "Buraya geldiğimizden beri bizi çok sıcak karşıladılar. Türk seyircisi için çalmak benim için bir zevk" değerlendirmesini yaptı.

YENİ SEZONUN AÇILIŞ KONSERİNİ VERMEK HEYECAN VERİCİ

Fransız piyanist Julien Quentin ise Berlin'de yaşadığını ve arkadaşı Dana Zemtsov ile birlikte sahneye çıkmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Avrupa genelinde birçok sanatçıya yaptığı eşlikler ve solo performanslarıyla öne çıkan Quentin, hem ikili olarak hem de tek tek çalacakları eserlerin yer aldığı konser programının çok iyi hazırlandığına dikkati çekerek, "Çok güzel parçalar var. Aslında ilk defa uzun bir resital çalıyoruz ve bunu İstanbul'da yapmaktan gerçekten mutluyuz" ifadesini kullandı.

Berlin'de çok sayıda Türk'ün de yaşadığı bir bölgede kaldığını dile getiren Quentin, "Çok sayıda arkadaş, sanatçı, Türk yemeği ve kültürü ile çevriliyim ve bu nedenle şimdi burada olmak iyi hissettiriyor" dedi.

Dana Zemtsov ile sahneyi paylaştıkları ilk konsere ilişkin değerlendirmede bulunan piyanist, "Dana ile dinleyiciler için özel bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Yeni bir sezonun açılış konserini vermek heyecan verici, burada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Süreyya Operası sezon açılışı konserinde, besteciler Johann Nepomuk Hummel, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Nejat Başeğmezler, Aleksandr Skryabin, Sergey Rahmaninov, Rodion Shchedrin, Claude Debussy ve Franz Waxman'ın eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren viyola ve piyano resitali, lirikten metafiziğe çeşitli eserleri barındıran geniş programıyla dinleyicilerden alkış aldı.