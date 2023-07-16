World Akustik serisi Kordel ile devam ediyor

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Müziğe 7 yaşında piyano ile başlayan Kordel, 2011 yılında solo ve ritim gitarist olarak gruplarda yer almaya başladı.

Yaptığı cover’larla beğeni toplayan müzisyen, “Sıcak Şarap”, “Dönme”,“Son Dans” ve “Sevsek de Olmuyor” teklileriyle büyük kitlelere ulaştı.

Kordel, pop/rock tarzı şarkıları ile 21 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu Sahnesi’nde olacak.

Konsere katılım ücretsiz.