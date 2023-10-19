'Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda' sergisi devam ediyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 00:40

Güncelleme: 19.10.2023 - 00:40

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen ve 3 Ekim'de açılışı yapılan 'Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda' sergisi kapsamındaki etkinlikler ediyor. S erginin açılışına 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve yurttaşlar katıldı. Sergi yan etkinlikleri ise 6 Ekim'de Havettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açıklamalı dinletisi sahnelendi. 7 Ekim'de ise Koleksiyoncular Derneği'nin paneli düzenlendi. Panel kapsamında Sermet Atacanlı, "Çöküşten Cumhuriyete: Bir İmparatorluğun Sonu, Bir Cumhuriyerin Kuruluşu"; Prof. Dr. Cüneytin Akalın, "Dünyayı Sarsan Türk Devrimi"; Em.Albay Kadim Koç, "Kartalaş Savaşı'nda Sakarya Savaşı ve Ankara; Korkut Erkan ise "Asi Komutan ve İsyankar Şehir: Mustafa Kemal Paşa ve Ankara" isimli sunumlarını yaptı. 11 Ekim'de de İnönü Vakfı iş birliğiyle "Lozan 1923 Olmak ya da Olmamak" belgeselinin gösterimi gerçekleşti.



'Konferanslar sürecek'

Sergi yanı etkinlikler kapsamında 21 Ekim saat: 15.00'te de Prof. Dr. Emine İnanır'ın "Yevgeni Lansere'nin Ankara'da Bir Yaz 1922 Adlı Çalışmasında Ankara İzlenimleri" konferansı gerçekleşecek. 28 Ekim saat 15.00'te ise Doç. Dr. Hilmi Bengi'nin "Cumhuriyet Yolculuğunun Habercisi: Anadolu Ajansı" konferansı yapılacak. Etkinlikler 29 Ekim saat 13.00'te Urban Sketchers Ankara'nın çizim etkinliği ile son bulacak.