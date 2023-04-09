Yaftalı Tabut'tan 100. oyun

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:45

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın 4 ödüllü oyunu Yaftalı Tabut, geçtiğimiz gün Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde 100. oyununu kutladı.

Yaftalı Tabut, ele aldığı konu, oyunculukları, dramaturjisi ile sezon boyunca ilgi çeken oyunlar arasındaydı. Oyun, geçtiğimiz gün İstanbullu seyircisiyle 100. kez buluştu ve beğeni topladı.

Yaftalı Tabut, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın 1920’lerde başlayan mücadelesini konu alıyor. Bu hikayede ona Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

Farklı ödül törenlerinde verilen ödüllerle başarısını taçlandıran Yaftalı Tabut’un 2022 yılında aldığı ödüller ise şöyle:

Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde; oyuncuların performansı, oyun sırasındaki uyumları, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirildiği “Ensemble” dalında ödül almaya hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 36. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid Ödülü oyunun genç sanatçılarına verildi.

Yeni Tiyatro Dergisi 9.Emek ve Başarı Ödülleri’nden En İyi Yapım Ödülü Yaftalı Tabut’a, Yılın Dramaturgu Ödülü Yaftalı Tabut oyunuyla Gökhan Aktemur’a verildi.