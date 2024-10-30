Yakup Dede ve Toprak okurlarıyla buluştu

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:02

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:02

Yazar-Emekli Albay Barış Bulut’un kaleme aldığı yeni çocuk kitabı Yakup Dede ve Toprak, Dionysos Yayınevi’nden çıktı. Çocukların bir solukta okuyacağı 28 sayfalık kitapta okul arkadaşlarının ismine alay etmesine çok üzülen Toprak’ın hikayesi anlatılıyor. Toprak bu sıkıntısını anlattığı dedesinin öğüdünü dinleyerek ismini sevmeye başlıyor.

Yine bir çocuk kitabı olan “Sabırsız Çilek Tohumu Mutlu”nun ardından ikinci denemesini okurlarıyla buluşturan Barış Bulut yeni kitabıyla ilgili “Geleceğimizin sahibi çocuklara, sabretmenin önemini ve toprağın cömertliğini birer hikayeyle anlatmaya çalıştım” dedi.

Her iki kitaba da yayınevinin internet sitesinden ulaşılabiliyor.