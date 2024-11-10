Yalvaç Ural'a Pen armağanı verildi

Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:49

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:49

PEN Başkanı yazarımız Zeynep Oral'ın yönettiği Günışığı Kitaplığı temsilcisi Müren Beykan'ın yayıncı olarak katıldığı panelde, Turgay Fişekçi roman, Haydar Ergülen şiir açısından çocuk edebiyatını ele aldılar. PEN Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Özcan ise, çocuklar arasında son iki aydır yaptığı "Ne okuyorlar; ne istiyor" bağlamında yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.



Konuşmacılar, çocukların geleceğimiz olduğunun bilinciyle okumanın lanetlendiği, cahilliğin teşvik edildiği bu dönemde çocuk edebiyatının önemini vurguladılar. Çocuklar için ilk kapsamlı yayın etkinliğinin 70'li yıllarda Erdal Öz'un hayata geçirdiği "Arkadaş kitaplar" dizisi olduğu ve çocuklar için yazılmış eserlerden çok çocukların da kolayca okuyabileceği kitapların yayımlandığı anlatıldı. 80'den sonra çocuk yazının ayrı bir dal olarak geliştiği ve bugünlere çok gelişmiş bir alan olarak ulaştığı, çocukların en çok masallardan hoşlandığı, kahramanlarından etkilendi üzerinde duruldu.



Panel sonunda Zeynep Oral tarafından Yalvaç Ural'a çocuk edebiyatına katkıları nedeniyle armağan sunuldu. PEN'e teşekkür eden Ural, "Her yayınevinin çocuk kitabı çocuk edebiyatı olarak sunuluyor. Aslında öyle değildir. Yaş grupları çok önemlidir. Sözcük seçimleri çok önemlidir." diyerek yazarların kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.