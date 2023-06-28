'Yanık Ağıt' albümü katliamın 30. yılında yayınlanacak

Yayınlanma: 28.06.2023 - 16:38

Güncelleme: 28.06.2023 - 16:38

2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamında hayatını kaybeden şair Dr. Behçet Aysan’ın anısına bir albüm hazırlandı. Aysan’ın kendi şiirlerinin bestelendiği albüm, katliamın otuzuncu yıldönümünde “Ada Müzik” etiketiyle yayınlanacak.

Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

Albümde, dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say’ın Behçet Aysan şiirinden bestelediği “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” da yer alıyor. Ayrıca Say’ın oda operası “Ses”ten “Bir Bahar Dalıyla” da dinleyicisiyle buluşuyor.

Albümde çok farklı tarzlarda sanatçı, Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor. Albümde emeği geçen yorumcular şöyle: Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün-Ece Dağıstan, Tuna Kiremitçi-Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa-Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar.

Sivas Katliamı’nın otuzuncu yılında, yitirilenlere bir saygı duruşu niteliği taşıdığı kaydedilen “Yanık Ağıt” albümüne, 30 Haziran gecesi tüm dijital platformlardan erişilebilecek.