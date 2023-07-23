Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:27

Avlu’da yaz boyunca her salı saat 21.00’de izleyici karşısında olacak ücretsiz film gösterimlerinin ilki 18 Temmuz’da başrolünde Milles Teller’in olduğu; Oscar ödüllü “Whiplash” ile başladı.

Etkinliğin temmuz ayı gösterimi Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Oscar’da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik, bilim-kurgu filmi “Her” ile devam edecek.

“Açık Havada Sinema” serisinin ağustos-eylül ayları programı ise şöyle: