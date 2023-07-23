Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması
Yapı Kredi bomontiada “Açık Havada Sinema” serisi, TV platformu TV+ işbirliği ile başladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz film gösterimleri Eylül ayına kadar seyirciyle buluşacak.
Avlu’da yaz boyunca her salı saat 21.00’de izleyici karşısında olacak ücretsiz film gösterimlerinin ilki 18 Temmuz’da başrolünde Milles Teller’in olduğu; Oscar ödüllü “Whiplash” ile başladı.
Etkinliğin temmuz ayı gösterimi Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Oscar’da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik, bilim-kurgu filmi “Her” ile devam edecek.
“Açık Havada Sinema” serisinin ağustos-eylül ayları programı ise şöyle:
- 25 Temmuz – Her
- 1 Ağustos – Victoria
- 8 Ağustos – Manifesto
- 15 Ağustos – I, Tonya
- 22 Ağustos – The Nice Guys
- 5 Eylül – Love & Other Drugs
- 12 Eylül – Green Book
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