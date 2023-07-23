Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

Yapı Kredi bomontiada “Açık Havada Sinema” serisi, TV platformu TV+ işbirliği ile başladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz film gösterimleri Eylül ayına kadar seyirciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00
Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması
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Avlu’da yaz boyunca her salı saat 21.00’de izleyici karşısında olacak ücretsiz film gösterimlerinin ilki 18 Temmuz’da başrolünde Milles Teller’in olduğu; Oscar ödüllü “Whiplash” ile başladı.

Etkinliğin temmuz ayı gösterimi Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Oscar’da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik, bilim-kurgu filmi “Her” ile devam edecek.

“Açık Havada Sinema” serisinin ağustos-eylül ayları programı ise şöyle:

  • 25 Temmuz – Her
  • 1 Ağustos – Victoria
  • 8 Ağustos – Manifesto
  • 15 Ağustos – I, Tonya
  • 22 Ağustos – The Nice Guys
  • 5 Eylül – Love & Other Drugs
  • 12 Eylül – Green Book

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