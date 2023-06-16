Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan 100. yıl için sergi: ‘Cumhuriyet’in İlk Yılı’

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Cumhuriyet’in sadece ilk yılını mercek altına alan küratör Cengiz Kahraman ve tasarımcı Yeşim Demir Pröhl’in, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan aynı adlı kitaba dayanarak hazırladığı sergi, bu bir yıllık dar süredeki yaşamı bütün ayrıntısı ve canlılığıyla gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet’in ilanı ve ilk yılı kutlamaları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı Dumlupınar’da 30 Ağustos 1924’te yapılan büyük tören ve 5-6 Ekim 1924’te İstanbul’un kurtuluşunun ilk yıl kutlamaları belgeler eşliğinde serginin merkezine yerleştirmiş. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı yurt gezileri ülkenin yeniden inşası için başlatılan hamleler de bu ilk yılın anlatısı içinde yer alıyor.

Gazetemizin ve basın müzesinin arşivinden geniş ölçüde yararlanan sergi, basının o günkü haber dili, sayfa düzeni, grafik anlatımı hakkında da bilgi veriyor. Bir yıl içinde yaşanan günlük hayatın eğlenceli ve renkli enstantaneleri; kültür-sanat, spor ve eğlence alanlarından seçilen fotoğraflar, karikatürler, reklam ve belgesel filmlerden kesitlerle sergileniyor.



