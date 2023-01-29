Yapı Kredi Kültür Sanat’tan yeni sergi dizisi: Bir Arada

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:45

Sergi dizisi, Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” isimli sergileriyle başlayacak. Sergilerin küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen üstlenecek.

“Bir Arada” sergisi kapsamında binanın iki katlı galeri mekânında Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” isimli kişisel sergileri görülebilecek. Galerinin ortada bulunan geniş sergi alanında ise iki sanatçının işleri birlikte sergilenecek.

“Bir Arada” isimli serginin sanatçıları İstanbul merkezli çalışan Sena Başöz ile Kudüs ve Rotterdam merkezli çalışan Noor Abuarafeh’in ortak noktaları arşiv üzerine çalışmaları. Her iki sanatçı da hayal ile hakikatin birbirine geçtiği alternatif dünyalar kuruyor. Sena Başöz işlerinde tarihin nasıl inşa edildiği, belgelendiği ve yorumlandığıyla ilgileniyor. Sanatçı ayrıca bireysel ve toplumsal travmalardan nasıl iyileşebileceği üzerine olasılıklar hayal eden, bedenin merkezde olduğu gerçeküstü anlatılar kuruyor.