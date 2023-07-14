Yaratıcı gençlere destek

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:16

Teknoloji ve kripto para işlem platformu Paribu, yaratıcı endüstriler alanında “10 Creative Fellows” isimli sosyal yatırım programını başlattı.

Bir basın toplantısıyla çarşamba günü duyurulan program kapsamında; görsel sanatlar, sahne ve gösteri sanatları yönetimi, görsel iletişim tasarımı, multimedya, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, dijital oyun tasarımı, bilgisayar mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, işletme, ekonomi, iç mimari ve mimarlık alanlarını kapsayan yaratıcı endüstrilerde okuyan lisans veya yüksek lisans öğrencilerine kapasitelerini geliştirerek ekosistem içerisinde ilerlemeleri konusunda destek olacak. Gençler, mentor, danışman, akademisyen ve sektörler uzmanları eşliğinde sekiz ay boyunca atölyeler ve ağ kurma (network) etkinlikleriyle desteklenecek. 10 Creative Fellows, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerine ve gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyor.

ETKİSİ VE EKONOMİSİ BÜYÜK

Basın toplantısında bir sunum yapan Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, yaratıcı sektörlerin ekonomisinin çok geniş kapsamlı ve etkili bir alan olduğunu belirterek, Alman ekonomisinin gayrisafi milli hasılasında kültür ve yaratıcı endüstrilerin otomotiv sektörüyle yarıştığını, kimya gibi sektörleri de ikiye katladığını anlattı. Ayrıca Türkiye’de de bu yatırımların sayısının artması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Programa 14 Ağustos’a kadar ParibuLog üzerinden başvuru yapılabilecek. Programda 4’ü fiziksel, 2’si çevrimiçi yapılacak atölyelerle birlikte katılımcılar seçici kurul üyeleri eşliğinde mentorluk sürecine de dahil olacak. Programın 2024 yılının mart ayında sona ermesi planlanıyor. Paribu’nun her yıl tekrarlamayı planladığı programın ikinci dönem başvurularının ise 2024’ün nisan ayında başlaması bekleniyor.

Programa Paribu’nun yanı sıra sektörden paydaşlar da katkı sunacak. Aralarında; 212 Photography Istanbul, Akustikhane, Arter, Bahçe Galata, Border_less ARTBOOK DAYS, Bozcaada Caz Festivali, Craft Tiyatro, DasDas, Hood Base, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Moda Sahnesi, Reflect Studio, Toros and Partners Mimarlık, X Media Art Museum ve Paribu Art Memory sanatçılarının da bulunduğu paydaşlar, programın yönlendirici ve seçici kurulunda yer alacak.

(Yasin Oral)



‘EKOSİSTEME FAYDA’



Paribu CEO’su Yasin Oral program ile ilgili olarak; “10 Creative Fellows, yaratıcı endüstriler alanında sorumluluk aldığımız, gençleri yetenek ve potansiyellerini geliştirme konusunda desteklemeyi hedeflediğimiz bir program. Gençlerin hayallerindeki projeyi hayata geçirmeleri ve bu ekosisteme faydalı olmaları için desteğimizi ilerleyen yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Programın hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

