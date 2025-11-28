Selvi İlhan’ın hazırladığı “Yarım Elma Gönül Alma” sergisi, 1-26 Aralık tarihleri arasında İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde görücüye çıkacak. 1 Aralık saat 17.00 ile 19.30 satleri arasında açılışı yapılacak olan sergi, planlandığı ziyaret günleri kapsamında saat 14.00 ile 19.00 arasında açık olacak.
'Yarım Elma Gönül Alma' sergisi açılıyor
28.11.2025 14:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
