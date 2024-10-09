YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 10 Ekim 2024 / Sayı 1808!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:01

Güncelleme: 09.10.2024 - 00:01

- “…Belki harbi etiyle kemiğiyle yaşamamış; ama gazete, radyo ve sinema yoluyla bir yandan; fırında kaybolan ekmek, seferber edilmiş ordu, pasif korunma ve karartmalar yoluyla öbür yandan; onun sertliğini ve hainliğini ‘etinde duymuş’ bir harp delikanlısının şiirleri…” diyerek 1948’de Duvar’la başlattığı şairliğini ömrü boyunca sürdürdü.

“Yüreğiniz rahat olsun dövüşenler var/ yarım kalan şarkınıza onlar devam edecek…” dizeleriyle faşizme, savaşa meydan okuyan bir delikanlı, Nâzım Hikmet’e “Duvar beni çok sevindirdi. Gayet soylu, özlü şair. Pek beğendim. Aşkolsun delikanlıya!” dedirten bir şair oldu.

Sisler Bulvarı’ndaki “Pia”, “Emperyal Oteli” gibi klasikleşen şiirleriyle dikkat çekti. Şiirle aşkı, siyaseti, özgürlüğü bütünleştirerek kültleşen şirini yarattı.

Mustafa Kemal hareketinin antiemperyalist nitelikleri açıkça belli olan bir ulusal demokratik devrim olduğu, Osmanlı ümmet toplumundan Türk ulus toplumuna geçişi öngören bir süreci başlattığı bilinciyle bir Türk yazarının yapıtlarını, temelleri Kurtuluş Savaşı’na uzanan, içinde imparatorluk toplumundan gelen insanların da yaşadığı bir gelişme süreci içinde tasarlaması gerektiğini düşündü.

Kurtlar Sofrası’nda Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren kuşağı, “Kuvayı Milliye ruhu”nu arayan boyutuyla işledi. Ekim 1967’de Yön’de başlattığı ve bir dizide kitaplaştırdığı yazılarıyla şair, romancı kimliğine kültür savaşçılığını ekledi. Cumhuriyet’te yazdığı köşe yazılarını “Cumhuriyet Söyleşileri” kitaplarıyla sürdürdü.

Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze, bağımsızlıkla, Kemalizm-sosyalizm ilişkisi üzerine düşüncelerinin yer aldığı “...bir sap kırmızı karanfil...” yurtseverlere sunulmuş gerçek bir karanfildi. Sosyalizmin kendini bulabilmesi için Kemalizmle arasındaki bağları koparması gerektiğini söyleyen kimi sol düşünüşlerin karşısında “Kemalizmin sosyalizme aykırı olmadığı”nı söyledi.

Aydınlığına özlemle, saygıyla Attilâ İlhan (15 Haziran 1925 / 10 Ekim 2005) kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Bir aşk kırgını: Stendhal!” başlıklı yazısında Stendhal’in Aşka Dair (Çeviren: Ayberk Erkay / Yapı Kredi Yayınları) adlı yapıtını irdelediği Feridun Andaç yer alıyor.

- Cahit Kaya, dilimize çevirdiği, Ernest Hemingway’in torunu Seán Hemingway’in derlediği Savaş Üzerine’yi (Bilgi Yayınevi) inceliyor.

- Mehmet Akif Koç, dilimize çevirdiği, edebiyat tarihçisi, öykü ve roman yazarı Hamid Abdullahiyan’ın İran’daki üniversitelerde referans kitap olarak da okutulan Simurg’un Kanadında’sını (Livera Yayınevi) merceğe alıyor.

- Derya Çakır, Zehra Tırıl’ın yeni öykü kitabı Unutulan Yurttaş’ı (Yapı Kredi Yayınları) değerlendiriyor.

- Aysel Özmen, Özlem Özdemir’in Benim Adım Afet ile başlayan, gençlere Cumhuriyet değerlerini anlattığı serisinin ikinci halkası Afet’in Ay Macerası’nı (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Nevra Erdoğan, çocuk ve ergenlerde kaygı konusunda uzman Dr. Regine Galanti’nin Kaygılı Çocuğa Ebeveynlik Etmek (Çeviren: Zeynep Sağanak / Timaş Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Emek Yurdakul, Enid Blyton’ın Afacan Beşler Define Adasında, Afacan Beşler Macera Peşinde, Afacan Beşler Adaya Dönüş (Çeviren: Deniz Koç / Redhousekidz) adlı kitaplarını değerlendiriyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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