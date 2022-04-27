YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Nisan 2022 Çarşamba, 00:04

- Yaşantısına dönük paralel okumalar yaptığınızda, o inişli çıkışlı, dağınık, hatta çapraz ilişkilerini sürüklenişinde kendini sağaltmak, ruhunu iyileştirmek, dünyanın hallerine iyicil yanlarıyla bakmak için yazdığını hissedersiniz. Bu, bir bakıma, öyledir de! Parçalıdır anlatıları. Doğaçlamadır da diyebiliriz. Bu yanı Çehov’u andırır. Raymond Carver’a yolunuz düşerse, Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerine göz atarsanız ondan izler bulursunuz.

Dönem Amerikası’nın gerçekliği anlatılarının ruhuna siner. Anlatısına bakarken “banliyö” diye tanımlanan Amerikan taşrasıdır aslında! Ülkenin “Büyük Buhran” döneminin yansıları, o büyük sarsıntının “küçük insan”ların dünyasını nasıl etkilediğini gösterir. Çözülmeler, savrulmaların sürüklenişindeki insanlık durumlarının anlatıcısı olarak karşımıza çıkar.

Kısa süre önce Everest Yayınları’nca Toplu Öyküleri (Çeviren: Tomris Uyar, Roza Hakmen) yayımlanan Amerikalı usta yazar John Cheever kapağımızda. Feridun Andaç’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Friedrich Nietzsche’nin yaşamında / yapıtlarında büyük izi olan dostu Richard Wagner’a hayranlığına karşın ona ve müziğine ilişkin uyarılarda bulunduğu Tragedya’nın Doğuşu (Çeviren: Mustafa Tüzel / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ve Wagner Olayı - Nietzsche Wagner’e Karşı (Çeviren: M. Osman Toklu / Say Yayınları) adlı yapıtlarını incelediği “Nietzsche Wagner’e karşı!” başlıklı yazısıyla Bedriye Korkankorkmaz yer alıyor.

- Fazıl Sağlam, Önder Aker ve Şükran Soner’in birlikte kaleme aldıkları ve Türkiye’de işçi haklarının günden güne nasıl budandığının öyküsünü yazarların birinci elden tanıklarıyla sundukları İşçiyim Haksızım-Emeğin 17 Yıllık Kazanımlarının Doyumsuz Geri Alınış Öyküsü’nü (Cumhuriyet Kitapları) inceliyor.

- Sabri Gürses, “Rusya’nın komşusu: Nabokovya!” başlıklı yazısında, gün geçtikçe günümüzün nirengi noktası bir yazar olmaya doğru ilerlediği imiyle merceğe aldığı usta Rus yazar Vladimir Nabokov’un (22 Nisan 1899 / 2 Temmuz 1977) sona erdi hissini verdikten otuz yıl sonra yeniden canlanan Soğuk Savaş ikliminde, Rusya’ya karşı artan küresel tepkiyi, özellikle Amerika ile Rusya arasında yaşanan gerilimi anlamak, bunun üzerine düşünmek için iyi bir başlangıç olabileceğini vurguluyor.

- M. Sadık Aslankara, “Romanda kararlılık…” başlıklı yazısında, romanda kararlılık gösterdiklerini vurguladığı Filiz Özdem (Bütün Ateşler Söndüğünde / YKY), Zeynep Göğüş (Yok Çünkü Telafisi / Everest Yayınları) ve Abdullah Aren Çelik’in (Yediler Teknesi / Everest Yayınları) yeni yapıtları bağlamında roman kavrayışlarını irdeliyor.

- Necdet Neydim, “Çocuk edebiyatı manifestoya gereksinir mi?” başlıklı yazısında, bu alana yönelen bir kişinin (yazar çizer, yayıncı, editör), toplumsal sorumluluğunu bilmek ve bunu, edebiyat yolculuğunda ilkesel bir duruşla ortaya koymak zorunda olduğunu imliyor.

- Gamze Akdemir Mine Söğüt ile biri bebek beş sokak insanının yarı hayal yarı gerçekçi hikâyesiyle, yanından geçip gittiğimiz insanların tanrısına ve medeniyetin (!) temellerine dair derin bir sorgulamaya giriştiği yeni romanı Başkalarının Tanrısı’nı (Can Yayınları) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Carlie Sorosiak’ın kedi olarak dünyaya gelmeyi planlamayan Leonard’ın hayatta kalma, evine dönebilme çabasını ve kendi gezegeninde var olmayan “aile”yle tanışmasını anlattığı Kedi Olarak Hayatım’ını (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Genç Timaş) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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