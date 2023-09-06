YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:01

Güncelleme: 06.09.2023 - 00:12

- Soyluların kural tanımaz ahlaksızlığını tasvir ettiği, farklı karakterlerin birbirlerine yazdıkları 175 mektuptan oluşan mektup romanı Tehlikeli İlişkiler (Çev. Nurullah Ataş / Can Yay.) ile ölümünün 220. yılında Pierre Choderlos de Laclos (18 Ekim 1742 / 5 Eylül 1803) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı… YARIN!

- Üçüncü sayfamızda, Sevim Kahraman’ın Cumhuriyet tarihimizin ilk kırılma noktalarından biri sayılabilecek 12 Mart 1971 darbesinin sinsice yaklaşmakta olduğunun işaretlerini inceleyerek başladığı, 1971’in 9 Mart’ı ile 12 Mart’ı arasındaki sancılı üç günü ve dönemin devrimci gençliğini, ODTÜ’de öğrenci Engin karakteri üzerinden ele aldığı belgesel romanı Avcıların Üç Günü’nü (Destek Yay.) incelediği yazısıyla Nursel Özçelik yer alıyor.

- Gamze Akdemir, Doç Dr. Hüner Tuncer ile Ege adalarının statülerinin ve uluslararası hukuk açısından hangi devletlere ait oldukları konusunun sıkça tartışıldığı günümüzde, doğru bilinen yanlışları düzelten bir başvuru kaynağı niteliğindeki incelemesi Ege Adaları Sorunu: Türk-Yunan Anlaşmazlığı’nı (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Gültekin Emre, şiir dünyamıza şair Nilgün Emre ve F. Rüzgâr’ın kazandırdığı Orlando Poetry Art tarafından 16 şairin birer formalık, hepsi numaralı, imzalı 72 adet basılan ve şiir dünyamızdaki yeni oluşumların, yeni dil, biçim arayışlarının özgün kanıtları niteliğindeki 16 kitabı merceğe alıyor.

- Z. Doğan Koreli, yapıtlarında gotik unsurlar ile kayıp dünya senaryolarını birleştiren Amerikalı usta bilimkurgu yazarı H. P. (Howard Phillips) Lovecraft’ın sırları, kadim uygarlıkları, uzaylıları ve bunlara bağlı dehşet verici olayları öne çıkardığı kısa romanı Deliliğin Dağlarında’yı (Çev. Ayşe Deniz Hakyemez / Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, “Halikarnas Balıkçısı’ndan Ege Akdeniz, Sait Faik’ten Marmara, derken Zeyyat Selimoğlu’ndan Karadeniz çil çil parıldar her 9 Eylül tüm denizlerimizde…” dediği “Cumhuriyet, engin denizler yurdu…” başlıklı yazısında, Deprem adlı yapıtı merkezinde Zeyyat Selimoğlu’nu irdeliyor.

- Adnan Binyazar, çocuk yazınımızın seçkin yazarı Yalvaç Ural’ın, hazinenin kapısını okura açmak için, Anadolu’dan başlayıp Asya’nın ortalarındaki ülkelere uzayan bir yolculuğa çıktığı / çıkardığı Küçük Celâleddîn’in Uzun Yolculuğu (İBB Yay.) adlı kitabını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Peter Carnavas’ın doğanın yüreğinde onun bir parçası ve sessiz kahramanlar olarak yaşayan kişileriyle okuyucularla buluşan Abim Benjamin’ini (Çev. Elif Ersavcı / Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

KİTAP DERGİ, YARIN GAZETENİZ CUMHURİYET İLE BİRLİKTE...

UNUTMAYIN; HER GÜN CUMHURİYET, HER PERŞEMBE CUMHURİYET KİTAP DERGİ OKUNUR!