YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 00:01

Güncelleme: 20.09.2023 - 00:01

- “Toplumcu Gerçekçi”, “Garip”, “2. Yeni” gibi güçlü şiir-yazın akımlarının etkin olduğu bir çağda / dönemde yaşama farklı ve özgün bir şiirle seslenen büyük bir ustanın Çiçek Senfonisi-Toplu Şiirler1 kitabından gençler için seçilmiş on üç şiirinden oluşan, çocuklarımızı tüm cenderelerden çıkaracak sesi, enerjiyi, umudu taşıyan şiirlerini bir arada sunan ve özenli tasarımı, resimlemesi, baskısıyla 100. yaşına saygıyla okuyucularla buluşturulan Ben Pırıl Pırıl Bir Gemiydim Eskiden (YKY) ile büyük şair Özdemir Asaf (1923-1981) kapağımızda. 100. yaşına saygıyla… Y. Bekir Yurdakul’un yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Dino Buzzati’nin 1954’te, Il Crollo della Baliverna adıyla Mondadori tarafından basılan ve kısa süre önce dilimize Baliverna’nın Çöküşü (Çev. Esma Fethiye Güçlü / Timaş Yay.) adıyla yayımlanan, Buzzati’nin çok yönlü kimliğini tüm zenginliğiyle yansıttığı 37 öyküsünden oluşan derlemeyi merceğe aldığı yazısıyla Esma Fethiye Güçlü yer alıyor.

- Nizamettin Uğur, çocuk ve gençlik edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Erol Büyükmeriç’in 20 tekerlemeden oluşan (5 sayışmaca, 3 kızdırma, 5 oyun, 7 kuş tekerlemesi), Cemal Süreya’nın “Üvercinka”sı “Güvercin Tekerlemesi”nin neredeyse alt metin olarak yer aldığı, Büyükmeriç’in çocukları eğlendirirken aynı zamanda yazınsal dünyaya yaklaştırmayı amaçladığı Tekerleme Defteri’ni (Everest Yay.) inceliyor.

- Ferda Fidan, Prosper Merimée’nin (28 Eylül 1803 / 23 Eylül 1870) 1845’te, gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı, aşk ve ölüm temasını işleyen femme fatale öyküsü, çok sayıda tiyatro ve sinema uyarlaması yapılmış, pek çok dilde sayısız yapıta esin olmuş, William Tell, Faust ya da Don Juan gibi, zamanla çağları, sınırları ve kültürleri aşarak mitos boyutuna ulaşmış Carmen’ini (Çev. Yaşar Nabi Nayır / Varlık Yay.) irdeliyor.

- Elçin Sevgi Suçin, Ülker İnce’nin Nezihe Meriç öykücülüğünü merceğe aldığı, öyküseverler ve öykü yazarları için hem içeriden ayrıntılı bilgiler aktarması hem de öykücülüğe ilişkin önemli tespitler içermesi bakımından değerli bir kaynak niteliğindeki kitabı Gül Kokusunun Sesini Duyan Nezihe Meriç’i (Eksik Parça Yay.) inceliyor.

- Halil Gökhan, şair ve yazar Bülent Güldal ile 1979-2023 yılları arasında toplam 44 yıllık şiir serüveni ile birikimini sunan Toplu Şiirler’ini (Kafekültür Yay.) konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, “Cumhuriyetle bilimleşen yurt…” başlıklı yazısında, Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece (İnkılâp Yay.), Emre Kongar’ın Hocaefendinin Sandukası (Remzi Kitabevi), Sabahattin Ali’nin Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan (Varlık Yay.), Kemal Ateş’in Bir Başka Şehir (İmge Yay.), Ahmet Çelikkol’un Üniversite Kanatlarımın Altında / Bir YÖKK Rektörünün Romanı (Bu Kitap) adlı yapıtlarını irdeliyor.

- Ege Yatır, tarihçi Peter Gay’in Romantizm akımını 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyıla uzanan çerçevede; resimden edebiyata, müzikten mimariye yol alarak ve Schlegel, Novalis, Wilde, Beethoven gibi isimlerin yanı sıra nüfuzlu galeri müdürlerinin, sanat tüccarlarının izlerini sürerek ortaya koyduğu Romantikler Neden Önemlidir?’i (Çev. Kerime Dalyan / YKY) tanıtıyor.

- Güray Köksoy, Cafer Hergünsel’in, bir semtin yazgısını değiştiren, yağmaya, talana karşı duran, yürekli, cömert, bilge kadınların mücadelesini, yaşamın dişi gücünün büyük mücadele birikimini ortaya koyduğu 12 öyküsünün yer aldığı Emirgân’ın Muhteşem Kadınları’nı (Artshop Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Çiğdem Sezer, Türkan Saylan Sanat Ödülü’nü kazandığı, şiirin sihirli, sevgi dolu diline çağırdığı Alfabeden Kaçan Harfler’ini (Everest Yay.) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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