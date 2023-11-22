YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 00:01

Güncelleme: 22.11.2023 - 00:01

- Yapıtlarında teori ve pratiği iç içe geçiren; tarih, edebiyat, sosyal sorunları da yazdıklarının gövdesine işlemiş, ideolojilere kuşkuyla yaklaşmakla birlikte edebiyatın, “siyasi bir etkinliği olduğunda” meşru olduğunu savunmuş, edebiyatın politikayla iç içeliği üstünde durmış usta şair ve yazar Hans Magnus Enzensberger (11 Kasım 1929 / 24 Kasım 2022) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Hidayet Karakuş’un güncel olayları halk ozanlarının lirik deyişleriyle anlatma yolunu seçtiğini imlediği ve Bana Bir Resmini Yolla romanını incelediği yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Ahmet Telli’nin şiir evreni: Dostluk kavminden geçen sözler!” başlıklı yazısında şairin yeni kitabı Arkadaşlık Günleriydi’de şiirini / poetik yolunu damıtarak getirdiği çizgiyi merceğe alıyor.

- Gültekin Emre “‘Yaşamdan şiire gittim” başlıklı yazısında, yıllar önce yine İsrail’in Gazze’yi yok etme harekâtına karşı duran bir Yahudi ve bir şair olarak “Dinle İsrail” demiş, protestolara katılarak, sesini yükselterek karşı durmuş usta şair Erich Fried’ı (6 Mayıs 1921-22 Kasım 1988) şiirini ve mücadelesini irdeliyor.

- Ali Mert, Erkin Özalp’in dünyadaki yakın tarihli devrimci girişimleri ve deneyimleri incelediği üçüncü kitabı Devrim Nasıl Yapılır? Dünyada Strateji Arayışları’nı merceğe alıyor.

- Ömer Önal, anıları eşliğinde kaleme aldığı belgesel nitelikli Bir Zamanlar Alaçatı’da kitabında, doğduğu, 26 yıl burada terzilik yaptıktan sonra 34 yıldır Dost Kitabevi’ni yönettiği Çeşme-Alaçatı’nın öyküsünü, kültürel, sosyolojik ve turistik gelişimini ortaya koyuyor.

- Funda Ergenekoın, Neşe Doster’in adı olmayan tüm kadınların adını koyduğu, ülkemiz kadınlarının yaşadıklarına, sorunlarına tanık ettiği Kadın Hakları mı? Hani? kitabını inceliyor.

- Necdet Neydim “Çocuk, savaş, ölüm ve edebiyatın tanıklığı” başlıklı yazısında, bilinen 5000 yıllık insanlık tarihi boyunca savaşlardan ve felaketlerden en çok çocukların etkilendiğini yapıtlar eşliğinde imliyor.

- Y. Bekir Yurdakul “Kitaplar konuşunca…” başlıklı yazısında, Dicle Keskinoğlu’nun Mert Tugen’in özgün desenleri eşliğinde insan-kitap ilişkisini odağa aldığı İkinci Şans Kitapçısı kitabını inceliyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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