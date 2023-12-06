Cumhuriyet Kitap Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayısı, YARIN!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 00:01

Güncelleme: 06.12.2023 - 00:19

YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 78 YAŞINDA!

Gazetemiz tarafından Yunus Nadi’nin aziz hatırasına saygıyla 1946 yılından bu yana verilen Yunus Nadi Ödülleri 78 yaşında!

Alanlarında uzman seçici kurullar tarafından bu yıl “Şiir” dalında 47, “Roman” dalında 95, “Öykü” dalında 65, “Karikatür” dalında 25, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında 18, fotoğraf dalında 13 olmak üzere toplam 263 yapıtın değerlendirildiği 78. Yunus Nadi Ödülleri’nde 6 dalda 9 yapıt ödüle değer görüldü.

SEÇİCİ KURULLAR

78. Yunus Nadi Ödülleri’nin Seçici Kurulları hepsi alanlarında uzman şu isimlerden oluşuyor:

Şiir: Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk, Hüseyin Yurttaş.

Roman: Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı, Gamze Akdemir.

Öykü: M. Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu.

Sosyal Bilimler Araştırması: Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Osman Selim Kocahanoğlu.

Karikatür: Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut, Murat Sayın.

Fotoğraf: İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız, Dr. Ersin Turan, Uğur Demir, Vedat Arık.

ÖDÜL KAZANANLAR

78. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazanan yazar ve sanatçılar ise şöyle:

Şiir: Süreyya Berfe (Yavaş Yavaş Bilemiyorum / YKY).

Roman: Hikmet Hükümenoğlu (Harika Bir Hayat / Can Yayınları).

Öykü: Necati Tosuner (Salgında Öyküler / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), Öznur Unat (Palaçinka / Vacilando Kitap), Semih Öztürk (Telaş Bandosu / İletişim Yayınları), Gamze Efe (Yine de Bir Şansımız Olmalı / Everest Yayınları).

Sosyal Bilimler Araştırması: Dr. Serdar Şahinkaya (Türkiye İktisat Kongresi / Telgrafhane Yayınları) ve Sinan Miser (Mevzide Diplomasi-Mudanya Sürecinde Tarafların Politik Tutumları ve Boğazlar Bölgesinde Askeri Hareketlilik / Papirüs Yayınları).

Karikatür: Aşkın Ayrancıoğlu (Deprem”).

Fotoğraf: Aday yapıtlar arasında oy çoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmedi.

Ödül kazanan yazar ve sanatçılarımızı içtenlikle kutluyoruz.

SÖYLEŞİ, İNCELEME VE KISA TANITIMLARLA DOLU DOLU BİR ÖZEL SAYI

Dolu dolu Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayımız’ın aslan payında Berrin Karadeniz, Çağdaş Bayraktar, Mehmet S. Aman, Cengiz Karagöz ve Sena Tufan tarafından ödül kazanan yazar ve sanatçılarla yapılmış söyleşileri okuyacaksınız.

Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayımız’da sizlerle buluşan diğer yazarlarımız ve yazı konuları ise şöyle:

Feridun Andaç (“Yaşayan bakışın anlatıcısı: Henry Miller”), Hazar Arısoy (“Yekta Güngör Özden: Atatürkçülüğe Adanmış Bir Ömür”), Y. Bekir Yurdakul (“Zaman durunca…”), Z. Doğan Koreli (“‘Muhteşem Kuzenler’”), Cengiz Asiltürk (“Cumhuriyet Sporunun Zafer Abideleri: Şampiyon Portreleri”), Gamze Akdemir (Erendiz Atasü ile Herkes Sevdiğini Öldürür kitabı üzerine söyleşi).

Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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