YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 00:01

Güncelleme: 20.12.2023 - 00:01





- Toprağımızda yüzyıllardan beri süren özgürleşme, Aydınlanma kavgasının bayrağını Osmanlı’nın yıkılış döneminde devralıp onurla taşıyan ve kendisinden sonraki Cumhuriyet aydınlarına aktaran bir büyük öncü aydın…

Toplumda egemen olan bağnazlığa, dogmalara, bilim ve akıl dışı düşüncelere karşı verilen savaşımın örnek bir öncüsü olmasının yanı sıra Türk şiirinin anlatım zenginliğine kavuşmasını sağlayan, toplum ve insan anlayışını sokup geliştirdiği şiirimizi Arap-Fars etkisinden kurtarmak için çabalayan, modernleştiren, yenilikçi ve devrimci bir şair…

Anadolu insanının umudunu sürdürmesine, bağnazlığı aşıp hoşgörüyle, sevgiyle buluşmasına katkılarıyla varlıklarını sunarak ölümsüzleşen büyük insanlarımızın ve halkın vicdanı, sesi, çığlığı, başkaldırısı, mirasçısı…

Düşünceleri, şiirleri, erdemi, gücü, cesareti, etkisi, mücadeleci yaşamıyla bu mirası yaşadığı döneme ve sonrasına taşıyan, insan olma, çağdaş olma destanımızın onuru…

Atatürk devriminin, o görkemli Aydınlanma atılımımızın önde gelen esin kaynağı, büyük öncüsü, düşün ve mücadele insanı Tevfik Fikret (24 Aralık 1867 / 19 Ağustos 1915) kapağımızda.

Öner Yağcı’nın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, “Gamze Pat ve iki ödüllü dedektif romanı” başlıklı yazısıyla yazarın ‘Nasıl Dedektif Oldum? (Bilgiyolu Kültür Yayınları) adlı kitabını incelediği yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Ferda Fidan “Ölümcül tutkular ve kader” başlıklı yazısında, Jean Racine’in (22 Aralık 1639 / 21 Nisan 1699), 1667’de yazıp temsil ettirdiği, bugüne kadar Fransa’da en çok oynanan oyunu ve klasik Fransız trajedisinin mükemmel örneği, ilk başyapıtı Andromak’ı (MEB / 1967) merceğe alıyor.

- Feridun Andaç “Montaigne’in çağrısı” başlıklı yazısında, “Bir anlatıcı, bir kitap kurucudur. 16. yüzyıldan günümüze uzanan çizgide bir başlama noktasıdır. Avrupa aydınlanmasının ışığı oradan yansır bir bakıma” sözleriyle nitelediği Montaigne’i inceliyor.

- Adnan Binyazar “Gizem Dolu İstanbul Masalları” başlıklı yazısında İBB Yayınları tarafından yayımlanan, 13 yazarın kimi öyküsel, kimi denemeyi, anıyı çağrıştıran yazılardan oluşan ve İstanbul’un gizemli dünyasını araştırıp yorumladıkları aynı adlı kitabı merceğe alıyor.

- Ayşe Saral, son yıllarda toplumsal cinsiyet alanında yazdığı tiyatro oyunlarıyla ve Duygu Asena Roman Ödülü alan Haneye Tecavüz romanıyla da dikkat çeken usta yazar ve akademisyen Zehra İpşiroğlu ile kadın sorunlarını bu kez çocuk tacizi gibi çok çarpıcı bir konuyla farklı bir açıdan gündeme getirdiği yeni romanı Hatırlayamadıklarımız’ı (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul “Değişen bir şey yok gibi!” başlıklı yazısında, Miyase Sertbarut’un Timur’un İkinci Fili (Altın Kitaplar) ve “Güzeldir hatırla(n)mak!” başlıklı yazısında da Ömer Açık’ın Hatırlamak İçin Güzel Bir Gün (Günışığı Kitaplığı) adlı kitaplarını inceliyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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