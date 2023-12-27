YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 00:01

Güncelleme: 27.12.2023 - 00:01

- “Halkını sevindirmek” için şiir yazan bir şairdir o. Halk deyince de kendisi gibi “yoksul”ları anlamak gerekir. Alçakgönüllü şair, şiirlerinde, ruh zenginliğini göstermeye, insanlığı mutlu etmeye çalışır. “Halk”ın toplumsal anlamından öte, onun için bir “ruh” kavramı ifade eder. Her şeyden önce kendilerini savunamayanların kurtarıcısı olmak istemiştir.

Şiirlerinin yanı sıra Genç Bir Şaire Mektuplar’ı da ne kadar ünlüyse, Genç Bir Kadına Mektuplar’ı da o kadar gizemli. Ona mektup yazdıran Lisa Heise, 1969’da 76 yaşında intihar ettiğinde arkasında çok sevdiği şaire yazdığı 15 mektupluk incecik bir kitap kalır 1934’te. Mektuplarda Lisa Heise’nin yakınmaları, akıl danışmaları, yaşama sımsıkı tutunma çabaları görülür.

Usta şair, dili döndüğünce genç kadına güç vermeye, yol göstermeye çalışır. “Savaş ve ardından gelen hadiselerle sarsılmış, bundan ötürü katlanılmaz derecede ağırlaşan şahsi yaşam koşulları biçimlenirken” şiirlerinden beslenen kadını şair hiç yanıtsız bırakmaz.

Bir özlem şairidir. İnsanların ruhlarındaki duyguları, doğadaki tüm değişimleri, uzaktakileri, yakındakileri özlemiş, bunu da şiirlerinde hep dile getirmiştir.

Ona göre yaşam, din, sanat her şeyden önemlidir ve “Din, yaratıcı olmayanların sanatıdır.” Dua Saatleri Kitabı’nın ilk bölümünde, “mutlak ve olağanüstü” Tanrı imajının yerine sanatçının kendi dünyasından oluşturduğu bir imgeye dönüşür.

Rainer Maria Rilke (4 Aralık 1875 / 29 Aralık 1926) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı...

- Dergimizin 2023 yılı son sayısı M. Sadık Aslankara’nın “Yüzyılın öykümüze katkısı…”, Y. Bekir Yurdakul’un “Sıkıcı mıdır rutin olan?” ve “Düşlemek ve düşünmek için!”, Serhat Pir Tosun’un “On İki Caesar: Antik Dünyadan Modern Dünyaya İktidar İmgeleri”, Yusuf Alper’in “Anlamsızlık Saati” başlıklı incelemeleri, Seza Özdemir’in Peter Stamm ile söyleşisi, yılın son aylarında öne çıkan kitapların tanıtıldığı Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile yine dopdolu.

Sağlık, barış ve adalet dolu yılllar dileğiyle...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi’nin yetkin incelemeler ve Vitrindekiler ile dopdolu 2023 yılı son sayısı YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...