YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 00:01

Güncelleme: 03.01.2024 - 00:01

- 1866’da yayımlanan, Fransız şiirinin yeniden canlanışına damgasını vuran bir estetiği de beraberinde getiren Zühal Şiirleri melankolinin kötücül etkisiyle boğuşan 22 yaşındaki şairin ilk başyapıtıdır. Tüm kişiliğini, yaşamına yön verecek içsel eğilimlerini, çalışmalarının ana temalarını oluşturacak ve edebi yaşamının önemli aşamalarını belirleyecek özelliklerini ortaya koyduğu bu kitap dünya görüşünü Satürn’ün habis etkisi altında dizelere döktüğü gençlik şiirleridir.

Yıllar sonra adının anagramını oluşturarak kendisini “Pauvre Lelian” (Zavallı Lelian) diye tanıtan, bugün hâlâ Fransız edebiyatının en müzikal ve en izlenimci şairi olarak bilinen bir ölümsüz, Paul Verlaine (30 Mart 1844-8 Ocak 1896) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Atilla Birkiye’nin bir yanda anılar, bir yanda salgın günlerini kaleme aldığı güncesi Ev Günleri / Kumrularla Birlikte’yi (Literatür Yay.) incelediği “Günün, zamanın tanıklığında...” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Gamze Akdemir, Mustafa Balbay ile Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihini kırılma noktalarıyla ele aldığı, devrimlerle ekilen tohumların darbelerle sarsılan bir toplumda nasıl yeşerdiğini, Cumhuriyet ağacının köklerinin nasıl sağlam olduğunu ortaya koyduğu 100 Yıla Bakış: 1923-2023 (Bilgi Yayınevi) adlı incelemesini konuşuyor.

- Nalan Arman, “Milan Kundera’nın romanında komik güç!” başlıklı yazısında, Kundera’nın Çekoslovakya’da, 1967’de yayımlanan ilk romanı Şaka’yı merceğe alıyor.

- Oğuz Kenan Uysal, Necdet Neydim ile çocuğun dünyasına Mustafa’dan Mustafa Kemal’e uzanan tarihsel bir yolculuğu taşıyan ve O’nu belirleyen olayların tanıklığını yapan kitabı Ceviz Oynama Zamanları Geçti: Cumhuriyeti Kuran Çocuğun Hikâyesi’ni (Bilgiyolu Kültür Yay.) konuşuyor.

- Hikmet Temel Akarsu, Türkiye Bilişim Derneği Çalışma Grupları kapsamında Tuncer Ören, Ahmet Pekel, Koray Özer, İlker Tabak ve Eymen Görgülü tarafından 10 yıllık bir çalışma sonucu yayına hazırlanan 750 sayfalık Bilişim Terimleri Sözlüğü’nü (Türkiye Bilişim Derneği Yay.) değerlendiriyor.

- Caner Almaz, Baha Batıkan’ın günümüzde yaşamın her alanında dile ve toplumsal yaşama yerleşmiş olan eril tahakküm olgusunun kökenini eskiçağdan başlayarak irdelediği kitabı Eril, Dişil ve Ötekiler’i (Beyaz Baykuş Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Gerçek Hazine” başlıklı yazısında M. Banu Aksoy’un Balıkçı Korsanlar (Can Çocuk), “Bambaşka bir Kapadokya!” başlıklı yazısında da Esra Alkan’ın Kalk Gidelim Kapadokya-İstikamet Nevşehir (Varlık Yay.) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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