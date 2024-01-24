YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:01

Güncelleme: 24.01.2024 - 00:01

- Dünya çapında bir üne erişmesini sağlayacak olan oyunu Çılgın Gün veya Figaro’nun Düğünü’nü 1778’de yazdı. Ancak içeriğinin sakıncalı bulunması nedeniyle 5 yıl boyunca hiçbir tiyatroda oynatamadı. Yaşadığı toplumun sosyal çarpıklıklarını açıkça ortaya koyan ve soyluların korkunç ayrıcalıkları sayesinde, çalışmadan, halkın emeğinden istifade ederek sefih bir hayat yaşadıklarını anlatan, devrimcilerin gözünde model olarak görülmüş bir oyundu yazdığı. Nitekim Fransız Devrimi’nin liderlerinden Danton da birkaç yıl sonra “Soyluları Figaro öldürdü!” yorumunda bulunacaktı. Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais / 24 Ocak 1732-18 Mayıs 1799) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, editörlüğünü Hazal Bozyer’in üstlendiği, Edebiyat ve Cumhuriyet adlı kitabı (VakıfBank Kültür Yayınları Atölye Dizisi) incelediği “100. yılda Edebiyat ve Cumhuriyet” başlıklı yazısıyla Mehmet Can Sevinç yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Biz ekin adamlarıyız... Gerçeği görür ve söyleriz.” başlıklı yazısında, Cumhuriyet’teki son yazısında “Terör içindeyim, nereye yürüsem ayağıma kan bulanıyor” diyen ve bir terör örgütünün koyduğu bombanın patlamasıyla yaralanıp 11 Ocak 1995 günü hastanede yaşama veda eden büyük aydınımız Onat Kutlar’ı yazıyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- Nilgün Çelik, Tansu Özcan ile yoksul bir halk çocuğunun, kendini yetiştirmesine olanak veren Cumhuriyete düşmanlık edenlerin yalanlarını açığa çıkarma çabasına tanık ettiği Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam Kamer Genç (Tekin Yay.) kitabını konuşuyor.

- Gültekin Emre, “‘Eeen Güzel Şey’: Ölüp ölüp dirilmek!” başlıklı yazısında, Mehmet Yaşın’ın “başına gelen eeen güzel şey” olarak nitelediği on beş yaşındaki kızını işlediği yeni şiir kitabı Eeen Güzel Şey’i (İthaki Yay.) inceliyor.

- Gamze Akdemir, Mine Kırıkkanat ile dil eğitmenliği, yemek programları ve köşe yazarlığı da yapan Donetalla Piatti’nin 2000-2004 yılları arasında birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan kitabı Carissima Sevgilim’i (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, “Öykülerimiz nerelerden geliyor?” başlıklı yazısında, Şenay Eroğlu Aksoy (Sardunyaların Kışı / Everest Yay.), Ayla Burçin Kahraman (Onuncu Ay / İthaki Yay.) ve Firdevs Ev’in (Tavana Bak / İthaki Yay.) kitaplarını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Nathalie Somers’in Matematik Sıfır (Çev. Filiz Karaküçük / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) ile Ferzan Durul, Elvan Şenörer, Selin Atacı ve Kübra Akdağ’ın Anadolu Kültür Mirası’nın İzinde (Yeditepe Üniversitesi Yay.) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- 20 Kasım 2023’te yaşama veda eden Yıldız İncesu’nun ilk baskısı 1977’de yayımlanan, yazınımızda farklı bir roman anlayışının örneği niteliğindeki Süt Güğümünde Kurbağalar (İleri Yay.) romanı ikinci baskısı okuyucularla buluştu.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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