YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:01

Güncelleme: 28.02.2024 - 00:01

- İç savaşın acılarıyla yoğruldu. Gözlerini, şiirini yepyeni bir dünyaya açtı. Yeni düzenle ilgili kuşkuları, soruları vardı. Bunları hep içinde taşıdı. Ülkesinden kaçıp gitmeyi hiç düşünmedi. Yıkılan dünyaya duyduğu acıyla pişmeye çalıştı. Kocası idam edildi, oğlu hapislerde süründü. Sürgüne gönderildi. Tek dayanağı şiirdi. Acısını, beklentilerini şiirine sarıp sarmaladı:

“Bilgelik yerine alışkanlık geçerli/ Alışkanlık, o tatsız besin./ Bugün bile acıyla düşünürüm,/ Uzun bir vaaz oldu gençliğim./.../ Ya katettiğim o çorak yollar/.../ En unutkanlardan da iyi öğrendim unutmasını/ Ve gördüm nasıl akıp gider yıllar ardarda/ Ve hiç öpülmedi dudaklarım hiç gülmedi gözlerim./ Kim verir onları bana, söyleyin kim?” (Çeviren: Atillâ Tokatlı).

Usta Rus şair Anna Ahmatova (23 Haziran 1889/ 5 Mart 1966) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Tarık Zafer Tunaya’nın üç ciltten oluşan 1952 tarihli başyapıtı Türkiye’de Siyasal Partiler’in Kronik Kitap tarafından yayımlanan 1. cildini incelediği yazısıyla Can Uyar yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Kırılgan duyarlıkların öykücüsü” başlıklı yazısında, anlatıcılığının başlı başına bir “edebiyat olgusu” olduğunu irdelediği, insanın yaratıcı yanına olan inancının ve yaşadıkça hayatı kucaklayan yaşama sevincinin her satırına sindiği vurguladığı, kısa süre önce yitirdiğimiz usta yazar Füruzan’ı merceğe alıyor.

- Mehmet Atilla, Booker Ödüllü Damon Galgut’un, Afrika’nın hemen her köşesinde hüküm süren ayrımcılığı sorguladığı, zulme, haksızlığa ve merhametsizliğe karşı kan revan içinde bir “kurtuluş” hikâyesi anlattığı romanı Domuzların Güzel Çığlıkları’nı (Çeviren: Mert Doğruer / Delidolu Yayınları) inceliyor.

- Caner Almaz, Osman Balcıgil’in yazma deneyimlerini paylaştığı ve roman yazma sanatının inceliklerini anlattığı denemesi Kurgu ile Gerçeğin Aşkı-Roman Yazma Deneyimi’ni (Destek Yayınları) tanıtıyor.

- Z. Doğan Koreli, Volker Kutscher’in, Müfettiş Gereon Rath’ın maceraları üzerine kurguladığı serisinin, 1930’lar Berlin’inde, karanlık Almanya’nın derinliklerine ve SS’nin işkence mahzenlerine indiği sekizinci cildi Olimpiyat’ı (Çeviren: Gülçin Wilhelm / İletişim Yayınları) inceliyor.

- Tolga Şar, Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler’in, 1929 tarihli klasikleşmiş yapıtı, aşağılık kompleksi ve üstünlük kompleksinden doğan rahatsızlıkları, anne-baba kavramını ve karakter oluşumu sırasında yaşanan travmaların bireyin gelecekte oluşturacağı kişiliğine etkilerini incelediği, Timaş Yayınları’nca yayımlanan Yaşama Sanatı’nı (Çeviren: Yusuf Tolga Şar) irdeliyor.

- İbrahim Berksoy, Fatih Atila’nın incelikli bir dille kaleme aldığı, Ankara’da bir grup kıdemli müzisyenin adını Beethoven’in karakterinden, müzik tutkusundan esinle koydukları 30 yıllık mütevazı bir topluluğun odağında gelişen panoramik romanı Beethoven Club’u (KeKeMe Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Yapay zekâyla nereye!” başlıklı yazısında, distopya türünü asıl alanı seçen ve burada oyunlar kurmayı seven Luigi Ballerini’nin yeni romanı İkinci İnsanlık’ı (Çeviren: Tülin Sadıkoğlu / ON8) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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