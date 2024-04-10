YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:01

Güncelleme: 10.04.2024 - 00:01

- Kapağımızda Gültekin Emre’nin yetkin incelemeleriyle yer verdiğimiz iki ustayla “Merhaba” diyoruz bu hafta:

İlki, yenilikçi, direnişçi, sosyalizme yürekten inanmış, onun için savaşmış, “Sokaklar fırça, alanlar paletimizdir” demiş, insanların iradelerine, dünyayı yeniden kurma yeteneklerine gönülden inanmış, toplum için yazmış, en bilineni Nâzım Hikmet olmak üzere pek çok şairin yolunu açmış, esin kaynağı olmuş usta şair Vladimir Mayakovski (19 Temmuz 1893/ 14 Nisan 1930).

İkincisi ise fırçalarla başlayıp, kalem kâğıtla süren ömründe hep “çıkış” aramış, tarihi, dini, politik söylem yapıtlarında şaka, maskaralık, mizah olarak yansımış, Doğu Alman söylemini karikatürize etmiş, somut, bildik, orta sınıfın yaşamında yer alan şeyleri, geleneksel lirik temalar yerine sosyal konuları, iç dünyaları ele almış, toplum dışına itilmişleri sıkça işlemiş grafikçi, heykeltraş, şair Günter Grass (16 Ekim 1927/ 13 Nisan 2015).

- Üçüncü sayfamızda usta yazar Zeynep Cemeli’nin Çılgın Babam (Günışığı Kitaplığı) adlı kitabı merkezinde yazınını irdelediği “Çocuk Edebiyatının Köşe Taşları 2” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Alberto Manguel’in yansıttığı bilinç” başlıklı yazısında, Kütüphanemi Toplarken (Çeviren: Yeşim Seber, YKY) ve Hayali Bir Hayat: Sieglinde Geisel ile Söyleşi (Çeviren: Orhan Düz, YKY) yapıtları merkezinde Manguel’in yazınını inceliyor.

- Adnan Binyazar, “‘İki Yarı Bir Bütün” başlıklı yazısında, diplomat Murat Ersavcı’nın, “Saha Diplomasisi Anıları”nı, eşi Zeynep Ersavcı’nın, “Talebe Diplomat Eşliğinden Sefirliğe” geçişini anlattıkları İki Yarı Bir Bütün’ü (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 26. Genelkurmay Başkanı, yazar İlker Başbuğ ile 16. kitabı ve “Atatürk Anlatıyor” adlı üçlemesinde Atatürk’ü birincil kaynaklara odaklanarak onu nesnel bir biçimde anlayarak çıktığı yazınsal yolculuğunun son halkası, Atatürk’ün kendi ifadesi ile “Türk milliyetçiliği”nin ne olduğunu anlaşılır bir şekilde ortaya koymayı amaçladığı Atatürk Anlatıyor: Biz Türk Milliyetçisiyiz’i (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Hayata derin bir bakış” başlıklı yazısında, Hanzade Servi’nin “akran nezaketsizliği”nin ağırlığının yaralarını kapamada, bu sorunu sahiden geride bırakma sürecinde bir dadının oynadığı rolü irdelediği, umarın ve çözümün yine de insanda olduğuna yönelttiği Dadı Eftalya’nın Pembe Misketi’ni (Bilgi Yayınevi) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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