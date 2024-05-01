YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:01

Güncelleme: 01.05.2024 - 00:01

TÜYAP ESKİŞEHİR 3. KİTAP FUARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR!

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleriyle düzenlenen ve 27 Nisan’da başlayan Eskişehir 3. Kitap Fuarı (www.kitapfuarieskisehir.com), 5 Mayıs’a dek 10.00-19.30 saatleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’nde okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Edebiyat ve yayıncılık dünyasını buluşturan, 276 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan Tüyap Eskişehir 3. Kitap Fuarı’nda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk projelerinden oluşan 90 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okuyucularla buluşma olanağı buluyor.

CUMHURİYET YAZARLARI’NDAN İMZA VE SÖYLEŞİLER

Usta Cumhuriyet gazetesi yazarları Şükran Soner, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen, Barış Terkoğlu, Bekir Ödemiş, Tansu Özcan, Mahmut Aslan, Eren Aysan, A. Celal Binzet, Tolga Aydoğan, Şaduman Halıcı, Güven Baykan, Halil Genç de imza etkinlikleri ve söyleşilerle fuarda okuyucularla buluşan isimler.

HER YAŞTAN YETKİN YAZARLAR

Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Banu Avar, Birsen Ekim Özen, Caner Sarıoğlu, Celal Karaca, Dilek Cesur, Enver Aysever, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Figen Alkaç, Haydar Ergülen, Hüseyin Hakkı Kahveci, Mecit Ömür Öztürk, Nihat Genç, Saygı Öztürk, Suat Turgut, Tarık Tufan, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki, ve Ziya Selçuk gibi önemli yazar ve şairlerin yanı sıra özellikle genç okuyucuların takip ettiği Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Emre Gül, Loresima, Maral Atmaca ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da fuarın konuk yazarları arasında.

İLLÜSTRATÖRLER DUVARI, EDEBİYAT KONULU BELGESELLER, FİLM GÖSTERİMİ VE SERGİLER…

Fuar kapsamında, ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği ve sektör ilgililerine özellikle de özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcilerine tanıtma olanağı bulacağı “İllüstratörler Duvarı” da büyük ilgi görüyor.

Nazlı Berivan Ak’ın “Tarsus’ta Bir Bağımsız Kitabevi: Kitapçı”, Sevinç Yeşiltaş’ın “Güzergâh Edebiyat - Enis Batur” ve “Güzergâh Edebiyat - Latife Tekin”, Aydın Orak’ın “Yaşar Kemal Efsanesi’ ve Ulaş Tosun’un hazırladıkları “Merhaba Canım” fuarda gösterilen ve edebiyatı konu alan belgeseller. Karikatür-Edebiyat İlişkisi Sergisi de fuar boyunca izlenime açık.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...