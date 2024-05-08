YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:01

Güncelleme: 08.05.2024 - 00:01

100. YILDA GURURLA...

Ulu önderimiz Atatürk’ün izinde, ismini koyduğu gazetemiz Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını ve öncü yayınımız Cumhuriyet Kitap Eki’nin 34. yılını gururla kutluyoruz. Cumhuriyet gazetecisi olmanın onuruyla aydınlık yolumuzda siz değerli okuyucularımızla birlikte ilerlemeye devam etme azmindeyiz.

Kastamonu Muallim Mektebi’nde Türkçe öğretmeninin Zeki Ömer Defne olması bir şanstır onun için. 1927’den başlayarak Kastamonu’daki yerel gazetelerde yayımlanan şiirleri, Nâzım Hikmet’in 835 Satır adlı şiir kitabını okuduktan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye gelir ve 1940’larda, faşizme, savaşa karşı her biri direniş odağı olan Serveti Fünun-Uyanış, Yücel, Varlık, Hamle, Yeni İnsanlık’ta yayımlanır.

İleriki yıllarda “yaşamak bir yürek işçiliği” düşüncesiyle yaşamı sanatlaştırarak aynaya yansıtan bir edebiyatçı olur. Can Yücel’in dediği gibi, “Anadolu’nun yüce bir dağı” olur, “eteklerinde kitaplar”. Şiir kitaplarına, gülmece öykülerine, Marko Paşa, Hür Marko Paşa dergilerindeki yazılarına, anı kitaplarına, oyunlara, romanlara imza atar. Yoksul insanların, çocukların, hastaların, hapistekilerin günlük yaşam kesitlerini, acı gerçekliği konuşma diliyle vermeyi sürdürür.

1944’te, Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılıp yasaklanan ve tutuklanmasına yol açan ama edebiyat çevrelerince övgülerle karşılanan Sınıf adlı şiir kitabının ardından o artık “Sınıf’ın mimli ozanı”dır! 1956’da İlhan Selçuk’un çıkardığı Dolmuş adlı mizah dergisinde “Stepne” takma adıyla yazmaya başladığı yazı dizisi, 1959’da da kitaplaştırdığı Hababam Sınıfı’dır.

Hababam Sınıfı hakkında İlhan Selçuk şunları yazar: “Hababam Sınıfı’nda hepimizin dirsek çürüttüğü sınıfların en sıcak, en tatlı havası dalgalanır, Rıfat Ilgaz’ın kadife gibi Türkçesiyle… Bu kadar bizim içimizden, bu kadar bizden kitap yazılmadı sanırım. Batı edebiyatı örneklerine dikkatle özenen kalemlerimiz çoktur. Ama Hababam Sınıfı’nın korkunç bir sadelik içinde bizim çizgilerimizi rahatça yakalaması hepimizi düşündürmelidir. Bazen kolay gibi görünen edebiyatın en zor olduğunu anlamak için insanın çetin denemelerden geçmesi gerekiyor.” (Cumhuriyet, 24 Mayıs 1965).

Ölümsüz ustamız, “Sınıf’ın mimli ozanı” Rıfat Ilgaz (8 Mayıs 1911 / 7 Temmuz 1993) kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

Sen çok yaşa Cumhuriyet!





İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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