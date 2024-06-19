YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 19.06.2024 - 00:01

- 1975-1999 yılları arasında yazdığı şiir eksenli denemelerini Smokinli Berduş adlı kitabında topladı. Kısa süre önce yayımlanan Şiir Hayvanı (Kırmızı Yayınları) adlı kitabında ise 2000 yılından günümüze Türk ve dünya şiiri hakkındaki denemelerini buluşturdu okuyucularla.

Modern Türk şiirinin kendisinden önceki duraklarıyla ilgili yazıların en önemli kalem olduğu Şiir Hayvanı’ndaki yazıları türdeş bir çizgide değil: Şiir ve İdeoloji gibi değil, okuduğu, etkilendiği, öğrendiği şairlere borçlarını ödemeye çalıştığını ifade ettiği Smokinli Berduş gibi, genişçe bir zaman dilimi içinde farklı mercekler kullanarak ama aynı gözden yazılmış metinler bütünü.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, kendisine -kendisinin “Aldığım en anlamlı ödüllerden biri sayarım o cümlesini” dediği- “Sen de bir şiir hayvanısın” demesi... YÖK’ün şiir üzerine akademik çalışmaların niteliği üzerindeki olumsuz etkisi... Dergilerdeki belirgin gerileme... Amansız tüketim düzeni, yerküreyi kasıp kavuran şiddet, gitgide gericiliğin kucağına düşen halklar...

Ve bütün bu olumsuz gelişmeler hesaba katıldığında şiirin neden toplumsal ortamın dışına püskürtüldüğü, geçmişin değerlerine bağlı, geleceği giderek daralan bir ifade türüne dönüşmüş olma ihtimali... Ve şaire düşenler...

Tüm bu bağlamlarda yeni kitabı Şiir Hayvanı, yazın ve yeni tasarılarını konuştuğumuz usta şair ve yazar Enis Batur kapağımızda. Erol Toygun’un söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Jenny Erpenbeck’in taşlaşan bir dünyanın gölgesinde filizlenen bir aşkın öyküsünü anlattığı, öylesi bir aşkın gölgesinde anlatılabilecek ne varsa her birini duygu katmanlarıyla yansıttığı ve bir biçimde sizi aklın, duygunun, zamana dönük yolculuklarınızın labirentlerinde gezindirdiği Kairos (Çeviren: Regaip Minareci, Can Yayınları) adlı romanını irdelediği “Duygunun yabanıl iklimlerinde...” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Ülker İnce, öykülerin yazıldığı tarihsel döneme ve iki dil topluluğu arasındaki kültürel yakınlığa “sadık” kalmayı önemsediğini vurguladığı Ari Çokona’nın yetkin çevirisiyle yayımlanan, usta Yunan yazar Aleksandros Papadiamantis’in öykü derlemesi Düşkün Derviş’i (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) merceğe alıyor.

- İbrahim Berksoy, usta Rus eleştirmen Aleksandr Herzen’in başyapıtı, 15 yıla yayılan 4 ciltlik hatıratının ilk cildi Geçmişim ve Düşüncelerim’i (Çeviren: Nuri Yıldırım / Yordam Kitap) merceğe alıyor.

- Figen Şentürk, Abdülkadir Budak’ın, dizelerinde geçim sıkıntısını adeta Çehov’un insanlarını, rampalarda kalakalan yaşamları, rengi solmuş anıları işlediği Plakası Okunmuyor’u (Yazılı Kâğıt Yayınları) tanıtıyor.

- Caner Almaz, Osman Balcıgil’in 1980’de Çorum’da tertip edilen iç savaş çıkarma girişimini ve yaşanan katliamı tüm ayrıntılarıyla ortaya koyduğu, kamu yönetiminin ve emniyetin nasıl katliama çanak tuttuğunu belgeleriyle sunduğu romanı Yağmur Çiseliyor’u (Destek Yayınları) inceliyor.

- Çiğdem Ülker, Üstün Dökmen’in, bireyden yola çıkarak topluma, kadınların tarih boyunca süregelen sorunlarına baktığı romanı Mandal’ı (Epsilon Yayınevi) tanıtıyor.

- Emek Yurdakul, Hannah Gold’un Ayı Dönüyor (Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Genç Timaş) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Av. Abbas Bilgili, Av. Dr. Murat Özveri’nin iş hukukunun işçiyi koruma amacından doğduğunu, işçiyi korurken de “vahşiliğini” törpüleyip “ehlileştirdiği” kapitalizmin devamını sağladığını belirttiği, işçiyi koruma amacından doğan bir hukuk dalının adının da “işçi hukuku” olması gerektiğini vurguladığı Bireysel İş hukuku Açısından Türkiye İşçi Hukuku’nu (kendi yayını) değerlendiriyor.

- Suat Öke, Fatma Gürel’in, teknik üniversite öğrencisi dört gencin hayallerinden yola çıkarak yaşamı adımlayışlarını anlattığı romanı Hayaller Kitabı’nı (Kafe Kültür Yayıncılık) tanıtıyor.

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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