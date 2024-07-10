YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:01

Güncelleme: 10.07.2024 - 00:01

- Ömrünü Anadolu’nun aydınlatılarak Cumhuriyet devriminin mevzilerinin korunmasına adadı. Öldürülmesiyle Cumhuriyet’in kanatılan sevdasına bir yara daha eklendi. Önsözünde “Yazdıklarım ve yazacaklarım, karanlığa karşı savaşımın bir parçasıdır” dediği Seçimsiz Demokrasi’de (Çağdaş Yayınları, 1995) Kemalizmi anlattı. Kemalist solun kitlelerle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak bilincini, duyarlılığını çoğaltmak isteyen kadınlara, gençlere, Atatürkçü Düşünce Derneklerine, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneklerine aydınlıklar sundu.

Cumhuriyet’te 29 Nisan 1998 günü yayımlanan ve ÇYDD’nin de temel felsefesini oluşturan “Demokratik Toplumcu Çağrı”sıyla dönemin can alıcı gerçekliğine parmak bastı. Güneydoğu sorunu, özelleştirme, küreselleşme, kadın sorunları, çevre kirliliği gibi önemli sorunları sıraladı ve “Çözüme giden yol Kemalizm” dedi.

Kemalizmde ulusçuluğun ırk ya da din değil, bin yılda oluşmuş bir kültür ortaklığı üzerinde yükseldiğini, tam bağımsızlığın uluslararasında eşitliği savunduğunu, halkçılığın emeği yüce değer saydığını, gençliği toplumun en bağımsız, ileriye ve değişime en açık kesimi olarak sürekli devrimciliğin idealist gücü saydığını, laikliğin önkoşul olduğunu açıkladı.

Kadın hareketinin demokratik toplumcu düşüncenin eylemini yenileyerek geliştirecek çok önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Kızı Dolunay’ın İki Türkün Ölümü’ne yazdığı ve her satırına yürekten katıldığımız yazısının son cümleleriyle şükranlarımızı sunuyoruz: “Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna: Beni bir insan ve Türk vatandaşı olarak yetiştirmek için büyük emek harcayan anne ve babama verilmiş bir sözüm var: Cehalet, dalalet ve hıyanet karşısında, susmayacağım!” (s. 459)

Yurtseverlik öğretmenimiz, Kemalist devrimlerin ödünsüz aydınımız Ahmet Taner Kışlalı (10 Temmuz 1939 / 21 Ekim 1999) kapağımızda. Anısına sonsuz saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- “İlk Romanlar” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara, Elif Demirel’in Geceden Beri (Everest Yayınlar), Ezgi Tanergeç’in Devridaim’i (Bilgi Yayınları);

- Hakan Sönmez, Rönesans’ın ünlü düşünürü Machiavelli’nin, Savaş Sanatı (Çeviren: Hakan Sönmez / Kronik Kitap);

- Safa Enis Sağlık, usta Macar yazar Mor Jokai’nin Altın Adam’ı (Çeviren: F. Zahir Törümküney / Yordam Edebiyat);

- Murat Can Okan, Emrah Öztürk’ün Evine Dönemeyen Adam’ı (YKY);

- Zeynep Tütüncü Güngör, Ertürk Akşun’un III. Dünya Savaşı’nın Eşiğinde: Şimdi Canavarlar Zamanı (Destek Yayınları);

- V. Ahsen Coşar, Hikmet Kurnaz’ın Antikiteden Günümüze Dinlerin ve Uygarlıkların Gölgesinde Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Doğuşu ve Gelişmesi (Dorlion Yayınları);

- Y. Bekir Yurdakul, Neslihan Acu’nun Barış’ın Akıl Almaz Yolculukları (Günışığı Kitaplığı);

- Banu Gözübüyük, Sinem Özen Canpolat’ın “Küçük Hayvanlar Serisi”nin iki yeni halkası Emmeyi Çok Seven Küçük Kedi (Hayy Kitap) ile Ağlayınca Küçük Ayıya Neler Oluyor (Hayy Kitap)

adlı kitapları üzerine inceleme ve söyleşileriyle yine bu sayımızda sizlerle buluşan yazarlarımız.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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