YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 21 Kasım 2024 / Sayı 1814!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 20.11.2024 - 00:01

- Henry James, 1870’lerde onun romanlarını incelerken “Eski moda İngiliz romanının gelişimine dur demiş; romanda içeriksel dönüşümü başlatarak insan psikolojisinin en gizli, en hassas dokusuna ulaşmış ve Britanya Adası’nın panoramik dünyasını tüm gerçekçiliğiyle yansıtmıştır” der.

Gerçekten de o, canlı imgeler ve parlak betimlemelerle yüklü anlatılarında İngiliz köy ve kasabalarındaki yaşamı, hassas psikolojik gelgitler eşliğinde tüm doğallığıyla yansıtmayı amaçlar.

Geleneksel eğilimlere başkaldırır. Kadın yazarlardan beklenenin, geleceğini başkalarının gölgesinde aramayan, kendi sesi ve kimliğini bulmuş, bu kimlikle yaşamın her anına katılan kadın karakterler yaratmak olduğunu vurgular.

Olanakları sınırlı ancak mücadeleci kadın sanatçılar için kuşaklar boyu esin kaynağı olan usta yazarın romanlarında yaşam üzerine düşünmeyi sevenler için altı çizilesi pek çok satır vardır. Özellikle de özgür ruhların tanıtıldığı bölümlerde. Bu noktada taşra toplumu ise sanıldığı kadar suçlu değildir. Suçlu kim, bu da pek sezdirilmez.

Bilinen o ki onun kişileri bir şeyler yapmayı, başarmayı isterler fakat yapmak istedikleri şeyin ne olduğunu pek kavrayamazlar. Bu da aslında herkesin trajedisi. Yani bir türlü eyleme geçememek! Romanların karanlık köşelerinde baskılanan bu ıstırabı ortaya çıkarabilme çabası ise takdire şayandır.

Mary Anne Evans bilinen adıyla George Eliot (22 Kasım 1819 / 22 Aralık 1880) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Nutuk çizgi roman oldu. Yapanlara selam olsun!” başlıklı yazısında, Senem Kale’nin uyarladığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği Geleceğimize Nutuk’u (Doğan Çocuk) incelediği yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Öner Yağcı, diplomat, tarihçi, bilim insanı, araştırmacı, yazar ve aydın kimliğiyle, yurtseverlik, Atatürk ve Cumhuriyet aşkıyla yazdığı kitaplarla son 200 yılımızı aydınlatan Bilâl N. Şimşir’i (1933 / 19 Kasım 2023) merceğe alıyor. Anısına saygıyla...

- Feridun Andaç, her anlatısında Latin Amerika gerçeğinde dünyanın seyrine çıkaran Eduardo Galeano’nun ölümünden sonra editörlerince derlenen Kullan-At / Gezegenimiz, Yegâne Evimiz (Çeviren: Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık) odağında yazınını ve toplumun / insanlığın vicdanı olma duruşunu anlatan birikimi irdeliyor. Anısına saygıyla...

- Öner Yağcı, şiirinin temel temalarını barış, kardeşlik, faşizme, ırkçılığa karşı oluş kılmış, savaşa ve faşizme karşı yurtseverliğin, barışçılığın ödünsüz direnişçilerinden, işlediği güncel konularda bile evrenseli yakalamış usta şair Enver Gökçe’nin şiirini ve düşününü inceliyor. Anısına saygıyla...

- Ediz Kara, Kaan Durukan’ın usta tarihçi Kemal H. Karpat’ın akademik yolculuğunun yanı sıra entelektüel birikimini ve sosyal bilimlere katkılarını da titizlikle sunduğu Kemal H. Karpat’ı Okuma Kılavuzu’nu (Timaş Tarih) inceliyor.

- A. Celal Binzet, Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun kentin binlerce yıllık geçmişinden bilgilerle donattığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın seçkin koleksiyonundan 341 tablonun yer aldığı İstanbul’un Resmi’ni değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Aytül Akal’ın, Tudem Yayınları’nın “Tek Başıma Okuyorum!” dizisinden yayımlanan; okuma ve yazma yolculuklarımızın özgür, özgün ve biricikliği üzerine kaleme aldığı ve Burcu Koçer Oruç’un resimlediği Mükemmel Öykü’sünü merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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