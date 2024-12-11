YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:01

- Büyük bir romancı olduğu kadar olağanüstü bir mektup yazarıdır. Yaklaşık 50 yıllık bir dönemi kapsayan mektupları, külliyatının ve toplumsal yaşamda hep özenle saklamaya çalıştığı gerçek kişiliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir edebi hazinedir.

Referans olarak alınan baskısı Bibliothèque de la Pléiade’da 5 cilt olarak yayımlanan, toplamı 6 bin sayfayı geçen ve 4 bin mektuptan oluşan bu devasa yapıt, bir çeşit otobiyografi ya da günlük olarak ele alınabileceği gibi aynı zamanda 19. yüzyılın günlük yaşamının bir kroniği, yaşam ve sanat hakkında yıldan yıla derinleşen bir düşüncenin güzergahı gibi de incelenebilir.

Dünya edebiyatının en güzellerinden biri olduğu konusunda Proust’tan, Woolf’a, Borges’ten, Llosa’ya kadar sayısız büyük yazarın hemfikir olduğu mektuplarının tamamının dilimize çevrilmesi günümüz koşullarında epey zor gözükse de yayımlanmış bölümlerinin ne kadar yetersiz kaldığı da açıktır.

Zira “Üslûp hayattır, düşüncenin can damarıdır” diyen ustanın mektuplarını okumak, yazarın çalışma odasına usulca girmek, edebiyat sanatına adanmış bir ömrün öyküsünün günden güne yazılışına tanıklık etmektir. Büyük usta Gustave Flaubert (12 Aralık 1821 / 8 Mayıs 1880) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Necati Tosuner, Mehmet Güler ve Uğur Ozan Özen’in yazınını irdelediği “Cumhuriyetin sanatsal sağduyusu...” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Dilruba Nuray Erenler, Cumartesi Anneleri ve kayıplara şiirleriyle eğilen şair Mustafa Köz ile Cumartesi Anneleri’ne adadığı Uyandım Dünya Diye Bir Yerdeyim’i (Ve Yayınevi) konuşuyor.

- Gamze Akdemir, usta ressam ve yazar Gürol Sözen ile yaşamına yayılan resim-yazın yoldaşlığını ortaya koyduğu, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’na adadığı “Yarım Yüzyıldan Seçmeler: Resim, Heykel, İkon - Sarkacın iki yakası; sevdalı hüzün ve mavi uygarlık” sergisiyle koşut yayımlanan aynı adlı kitabını konuşuyor.

- Gamze Akdemir, usta gazeteci yazar Zeynep Oral ile anılarla harmanladığı, bir döneminin kültür sanat yaşantısına dair önemli kesitler sunduğu O Güzel İnsanlar ve O Büyülü İnsanlar adlı kitaplarındaki portrelere devam ettiği O Çılgın İnsanlar’ı (İnkılâp Kitabevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Sınırlar içindeki sınırsızlık” başlıklı yazısında, usta yazar Mavisel Yener’in büyük usta Sinan’a da göndermeyle iç yolculuklarımızdaki sınırsızlığı vurguladığı Mimar Sinan’dan Tesla’ya (Bilgi Yayınevi) adlı yeni kitabını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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