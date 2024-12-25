YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 25.12.2024 - 00:01

- Cumhuriyet Kitap Dergi’miz yılın son sayısına özel, kapağında ve aslan payında Vitrindekiler ile dopdolu bir sayıyla sizlerle buluşuyor.

- Üçüncü sayfamızda, diplomasi tarihçisi Doç. Dr. Hüner Tuncer’in, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan, II. Abdülhamit dönemine ilişkin doğru bilinen yanlışlara, çarpıtmalara ışık tuttuğu ve Cumhuriyet Devrimi’ne yönelik karalamalara güçlü bir yanıt verdiği, yer alan kişilerin görsellerinin yanı sıra geniş bir kaynakça da içeren II. Abdülhamit’in Yitirdiği Balkan Toprakları adlı yeni çalışmasını incelediği yazısıyla Can Umut Kudret yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Osmanlı’da okur çeşitlemesi…”, “Cumhuriyet bir ‘okur devrimi’ aynı zamanda” ve “Aydınlanma eylemindeki kahraman: yayıncı-kitapçı-okur” ara başlıklarıyla ve usta yapıtlar eşliğinde “Cumhuriyetin yayıncı-okur patlaması”nı aynı başlıklı yazısıyla irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “‘Gizli kapı’nın ardında neler yok ki!” başlıklı yazısında, Burcu Ünsal’ın Karabasan Ormanı (Can Çocuk); “Bir gazete yapalım mı?” başlıklı yazısında da Nilay Şanlı’nın Keyifler Kebap Gazetesi (Timaş Yayınları) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Dolu dolu Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

Adaletli, sağlıklı ve yetkin kitaplarla dopdolu bir yeni yıl dileğiyle...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

Unutmayın; her gün Cumhuriyet, her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!