YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 00:01

Güncelleme: 15.01.2025 - 00:01

Merhaba,

- Ellinci sanat yılı onuruna hazırlanan, on sekiz yazın insanımızın katkıda bulunduğu Alova Kitabı: Şiir ile Elli Yıl (Vapur Yayınları) ile usta şair Erdal Alova kapağımızda.

Kitap, Orhan Taylan’ın (1941-2023) Alova’nın karakalem çizimini yaptığı portresiyle açılıyor. Vedat Günyol’un (1919 / 2004), şairin ikinci kitabı Giz Dökümü için Milliyet Sanat Dergisi’nde 1989’da kaleme aldığı “Dil Bilinci”, Alova hakkında yazılmış ilk şiir değerlendirmesi.

Cevat Çapan, kitaba iki yazı ile katkıda bulunuyor: “Sunu” başlıklı yazı, Alova’nın 2014’te yayımlanan Kırık Tabletler adındaki seçme şiirlerini içeren kitabındaki, o döneme kadarki şiir anlayışı üzerine. Çapan’ın diğer incelemesi “Alova’nın Birinci Çoğul Şarkısını Dinlerken”.

Orhan Koçak “Bitik Kentin Belleği: Alova’nın Üçüncü Dönemi” yazısında, Birinci Çoğul Şarkı’yı değerlendiriyor. Süreyya Berfe (1943 / 2024) de bu kitabın yayımlandığı yıl yaptığı çağrı ile okuyucuların dikkatini bu kitaba yöneltmelerini istiyor.

Adnan Özer’in “Alova’nın Kahramanlığı: Birinci Çoğul Şarkı” yazısında epik şiir üzerinden bu kitaba yönelik bir bakış söz konusu. Aynı kitap üzerine bir inceleme de Mustafa Erdiken’e ait: “Kültür Şiirinden Kültür Gezginciliğine: Birinci Çoğul Şarkı”.

Bir diğer kapsamlı inceleme yazısı da Semih Gümüş’e ait: “Şiirin Tarih Pınarından Birinci Tekil Şarkı’ya”. Alova’nın mitolojik hikâyelerden beslendiği şiirlerini kapsayan Tensemeler kitabı Mustafa Köz’ün yazı konusu. Oğuz Demiralp, “Büyük Şiire Doğru” yazısıyla Alova şiiri ile elli yıllık bağlılığını aktarırken Eray Canberk de şairin şiir serüvenini “Eskil ve Çağcıl” yazısında kendi tanıklıklarıyla değerlendiriyor.

Ataol Behramoğlu, “Şiire Adanmış Bir Yaşam” yazısında, Alova’nın şiire bağlılığını takdir ediyor. Kitapta anı kapsamında yer alan yazılardan ilki Barış Pirhasan’ın. “Issız Gül” başlıklı bu yazı, 1970’lerde iki genç şairin önce Ankara, sonra İstanbul’da geçirdiği günlerden bir kesit sunuyor.

Ali Cengizkan, 1970’lerde İstanbul’a gelişini, sonrasında Alova ve şiiriyle tanışmasını “İnsanın Çekirdeği” yazısında aktarıyor. Ferruh Tunç, “Malul Satırlar” denemesinde, Alova şiirinin kendisi için ne anlam ifade ettiğini açıklarken yazısını şairin ellinci sanat yılı için yazdığı bir mektupla tamamlıyor.

Hüsmen Ersöz, şairin bir dizesini başlık olarak kullandığı “Heykeller Değil Biziz Yıkıntı Olan” yazısında, Alova’ya hem kendi yaşamındaki etkisi hem de şiirinin derinliğini için teşekkür ediyor. Gökçenur Ç., “Alova İçin” yazısında, Alova şiirinin önemini entropi yasası bağlantısı üzerinden ele alıyor. Mehmet Barış Albayrak ise “Oğuldan Babaya” yazısında, Alova’yı bir felsefeci gözünden selamlıyor.

Alova Kitabı: Şiir ile Elli Yıl kitabında Alova için yazılmış dört şiire de yer veriliyor. Tarık Günersel’in “Alova”, Ferruh Tunç’un “Sana”, Gökçenur Ç.’nin “ALOVA” ve Mustafa Erdiken’in “Alova’ya Armağan”. Erdal Alova ile Alova Kitabı’nı ve şiirinin elli yıllını konuştuk. Mustafa Erdiken’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Hâle Seval’in “Dünyadan istediğim bir hak, yardım ve bağış değil” diye haykıran, Britanya’nın ilk liberal feminist kadını, yazarak var olan, sıra dışı bir kadının başkaldırı öyküsü niteliğindeki incelemesi Kuzey Rüzgârının Kadını Mary Wollstonecraft’ın Hayatı, Gezi Mektupları ve Arkadaşları’nı incelediği yazısıyla (Paradigma Akademi Yayınları) Hande Mir yer alıyor.

- Adnan Binyazar, yaşadığı yüzyılın önemli Rus yazarlarından Yevgeni Zamyatin’in 1920’de yazdığı en önemli romanı Biz’i (Çeviren: Eyüp Karakuş / Can Yayınları) merceğe alıyor.

- Feridun Andaç, “Hakikat mi, gerçeklik mi?” başlıklı yazısında, Mario Vargas Llosa’nın Zor Zamanlar (Çeviren: Süleyman Doğru, Can Yayınları) ve Ahmet Ümit’in Yırtıcı Kuşlar Zamanı (YKY) romanları çevresinde “yazmak eylemi” ve “iyi edebiyat” konularını irdeliyor.

- Necdet Neydim, “Çocuk ve gençlik edebiyatında önemli bir köşe taşı” başlıklı yazısında, “21. yüzyıla ardında yüklü bir edebiyat birikimi bırakarak ve bunu geleceğe armağan ederek ve zenginleştirerek geçiş yapmıştır” sözleriyle değerlendirdiği usta yazar Gülten Dayıoğlu’nun yazınını merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Anılara batmak değil, anıları yaşatmak!” başlıklı yazısında, Filiz Gündoğan’ın sorunlarımızı çözme becerimizin umuda ve sevgiye açılan pencereler olduğunu unutmamamızı sakince anımsattığı Karahindibalar ve Fısıldanan Dilekler’ini (Sadık Uygun Yayınları) inceliyor.

- Şebnem Soral Tamer, Sadık Usta ile Sparta’nın düşünce tarihi açısından önemini, Sparta ve tarihin en erken ütopya örneklerinin hikâyesini sunduğu, antikçağda yazılmış ütopik metinlerin bir derlemesi niteliği de taşıyan Sparta: İlkçağ Ütopyaları’nı (Kafka Kitap) konuşuyor.

- Zeynep Tütüncü Güngör, Sinem Sal’ın 1980’li yılların toplumsal ve kültürel travmalarını bir çocuğun gözünden anlattığı romanı Mihrap’ı (Karakarga Yayınları) tanıtıyor.

- Müge Kübra Oğuz, dilimize çevirdiği, Victor D. Cha ve Ramon Pacheco Pardo’nun, Kore-Güney’in ve Kuzey’in Yeni Tarihi (Timaş Yayınları) adlı incelemelerini değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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