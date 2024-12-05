BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap! / 5 Aralık 2024 / Sayı 1816!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 05.12.2024 - 00:01

- Adı, 1989’da kurulan ve 19 Haziran 1990’da genel başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle özdeşleşti. Bugünün ve yarının aydınlanmasına adadığı yaşamını “İnsanların sadece fiziki acılarını değil, yürek acılarını da dindirmek için çok çalışmam, daha çok, daha çok çalışmam gerekiyordu” diyen bir çalışkanlık ve özveri anıtı olarak noktaladı.

Tıp mesleğindeki başarılarının yanı sıra, bir sivil toplum önderi olarak “Baba Beni Okula Gönder, Demokrasi ve İnsan Hakları Girişimi, Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları, Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” gibi birçok toplumsal projenin gerçekleştirilmesinin öncüsü oldu.

Kendini insana, insan sağlığına, topluma adamış, her alanda başarıyı yakalamış bir Cumhuriyet kadını olarak on binlerce çocuğa, gence, insana dokunarak onların hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulundu. Mesleğiyle ilgili onlarca bilimsel makalenin yanı sıra yazdığı kitaplarla da ölümsüzlüğü hak etti.

Öner Yağcı’nın gazetemizde yayımlanan ilandaki sözleriyle, “Aydınlığa adanmış bir yaşamdı o. Düşmana inat yaşadı. Ölürken umut ve güzellikler saçarak kucakladı ülkemizin aydınlık geleceğini. Büyük insanlığın büyük insanlarından biriydi. Bilge ve kahramandı. Anısının aydınlığıyla sevgimiz ve gücümüz çoğalacaktır.”

Karanlığı yırtan bilge kahraman Türkan Saylan (13 Aralık 1935 / 18 Mayıs 2009) kapağımızda. Anısına sonsuz saygıyla. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, ilk kez 1356 dolaylarında yayımlandığında kısa sürede popüler olan ve görünüşte bir İngiliz şövalyesince yazılan Sir John Mandeville’in Seyahatleri’ni (Çeviren: Alev Bulut / Kırmızı Kedi Yayınevi) incelediği yazısıyla Cihat Baker yer alıyor.

- Öner Yağcı, doğumunun 105. yılında, “bayrağı altında” yaşamaktan kıvanç duyulan bir yurt sevgisinin, “Tapınağım insan olsun... Uğruna öleceğim tek kale: İnsandır bu” diyen bir insan sevgisinin, doğa sevgisinin, “yediveren bağımsızlık gülü”nün şairi, Atatürk’ün sürekli devriminin bilgesi Ceyhun Atuf Kansu’nun (7 Aralık 1919 / 10 Mart 1978) yazınını irdeliyor. Anısına sonsuz saygıyla.

- Feridun Andaç, “Deniz insanına yepyeni bakış” başlıklı yazısında, “Bu öyküleri okuyunca onun, Herman Melvillevari bir deniz romanı (belki de bizim Moby Dick’imizi) yazabileceğine inandığımı belirtmeliyim. Babası Yaman Koray’dan edebiyat bayrağını devralıp ileriye taşıyabileceğini söylemek istiyorum” sözleriyle değerlendirdiği Ömer Koray’ın Tuz Kokulu Öyküler’ini (Eksik Parça Yayınları) merceğe alıyor.

- Yasin Ramazan, Mortimer J. Adler’in, Aristoteles felsefesine göre her insanın farklı boyutları olduğunu ortaya koyduğu çalışması Herkes İçin Aristoteles’i (Çeviren: Özlem Kırtay / Timaş Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Kitaplar denli gizemli bir kitabevi” başlıklı yazısında, Melis Sena Yılmaz’ın Ba’nın Olağanüstü Kitabevi (Günışığı Kitaplığı); “Bir sevgi öyküsü...” başlıklı yazısında da Zeynep Alpaslan’ın Valentina (Çınar Yayınları) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Düzeltme ve özür: Geçen haftaki dergimizin üçüncü sayfasında “Bir şehir, bir cenaze, bir yaşam!” başlıklı inceleme Kerem Çalışkan imzasıyla yayımlanmıştır. Doğrusu Kerem Işık olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.

Gamze Akdemir

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