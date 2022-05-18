YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:04

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız 103. yaşında. Kurtuluş Savaşımız 19 Mayıs 1919’da, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile Samsun'a ulaşmasıyla fiili olarak başlamıştır. Nâzım Hikmet’in dediği gibi, “ateşi ve ihaneti görmüştük”.

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıkışından 10 Ocak 1921’de I. İnönü Zaferi’ne kadar geçen zaman dilimini ele aldığı ve Kuvayı Milliye’nin en zor dönemi olduğunu imlediği 19 ayın belgelere dayalı siyasal tarihi niteliğindeki iki ciltlik incelemesi Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay: İşgal, İç Savaş ve Diriliş’e (Cumhuriyet Kitapları) ilişkin yaptığımız söyleşide Alev Coşkun’un dediği gibi;

“19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıktığında kafasında oluşturduğu kurtuluş planının ayrıntılarından hemen hiç kimsenin bilgisi yoktu. ‘Bir direniş örgütü kuracağım, düzenli ordu oluşturacağım, bu yolla ülkenin dört bir yanını işgal etmiş olan İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askeri güçlerini yurttan kovacağım, Padişahlığa son vereceğim, hilafeti kaldıracağım, sonunda bağımsız bir Cumhuriyet kuracağım’ dese de kimse inanmazdı. Hatta Padişaha karşı çıktığı için hemen vatan haini ilan edilirdi. (...) Mazlum milletlerin ilk anti-emperyalist destanı adım adım gerçekleşiyordu.”

Atatürk’ün “Doğum günüm” dediği 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı, milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Dergimiz yine dopdolu bir sayıyla daha sizlere merhaba diyor.

Üçüncü sayfamızda Merdan Yanardağ’ın İçtihad Kapısı: İslam Dünyasının Süren Ortaçağı (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı kitabını incelediği yazısıyla Barış Doster yer alıyor.

- Deniz Burak Bayrak, “Hayatım boyunca yerimden edildim. Kaçmak milyonlarca insanın kaderidir!” diyen Isabel Allende ile yeni romanı Denizin Uzun Taçyaprağı’nı (Çeviren: İnci Kut / Can Yayınları) konuşuyor.

- Sevda Fidan, korku ve umutsuzluk ikliminin bir süre sonra normalleştiğini gözlemleyen 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarından, gazeteci ve eleştirmen George Orwell’in aslında hem savaşın yıkıcılığına hem de insanın ne kadar yıkıcı da olsa her şeye alışabileceğine ilişkin izlenimlerini aktardığı Savaş Günlükleri’ni (Çeviren: Levent Konca / Can Yayınları) inceliyor.

- Şahin Tüfekçi, Metin Cengiz ile Yavuz Özdem’in Hilmi Yavuz, Özdemir İnce, Eray Canberk ve Ataol Behramoğlu ile yaptıkları, son kırk elli yıllık dönemdeki şiirimiz üzerine söyleşilerden oluşan Yakın Dönem Türk Şiiri’ni (Şiirden Yayınları) inceliyor.

- İlyas Tunç, “Kanayan toprağın sesidir, ağlayan ırmakların patetiğidir benim şiirim” diyen şair Hayati Baki ile 2022 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödüllü kitabı Patetik Senfoni’yi (Artshop Yayıncılık) konuşuyor.

- Kenan Mortan, Dr. Mahfi Eğilmez’in Türkiye’de sosyal, siyasal ve ekonomik alanda yapılması gerekenleri ve sorunların kaynağını tartıştığı incelemesi Yapısal Reformlar ve Türkiye’yi (Remzi Kitabevi) değerlendiriyor.

- Samet Altıntaş, Ali Çimen’in Rusların “gizli tarih”ine ışık tuttuğu, Rusların geçmiş duraklarını ve KGB’yi merceğe aldığı Kremlin’in Gözleri - KGB (Timaş Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Hanzade Servi’nin Uçan Hipopotamı Düşünme (Kırmızı Kedi) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Dört sayfa olarak 19 Mayıs 1919 temasıyla özel hazırladığımız Vitrindekiler okuma rehberinize yeni yetkin öneriler getiriyor.

- Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir