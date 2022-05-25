YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:03

YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

- Çarlık Rusyası’nın timsali Aleksandr Puşkin (26 Mayıs 1799-29 Ocak 1837) kapağımızda. Rusya’dan Türkiye’ye gelen ilk yazar olan Puşkin, 1829’da, Rus-Türk Savaşı’nın ortasında Rus Kafkas Ordusu’yla sınırı geçip Kars ve Erzurum’u gezdi. Bir vebaya tanık oldu, kırık bir minareye tırmandı. Bu seyahatteki izlenimlerini yıllar sonra, 1836’da yayımladı. 19. yüzyılın ortasında, Fransa’nın Rusya elçisi Eugène-Melchior de Vogüé, Puşkin’i “Pierre le grande des lettres” (edebiyatın Büyük Petro’su) diye övüyordu. Dostoyevski’nin biz Gogol’ün paltosundan çıktık dediğini rivayet eden de oydu. Ama Puşkin hakkındaki sözü gerçek oldu. Hem de Dostoyevski sayesinde! Sabri Gürses’in yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Behiç Ak’ı merceğe aldığı “Yazım-çizim uyumu” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Sığınmacı, mülteci” başlıklı yazısında; Gülsüm Cengiz’in Bir Bulutun Ardında (Ginko), Malala Yusufzay’ın Yersiz Yurtsuz (Çeviren: Yeşim Öksüzoğlu, Epsilon) ve Vicdan Efe’nin Komşu Duvarı (NotaBene) adlı yapıtlarını irdeliyor.

- Feridun Andaç, yazma edimi ve yazın anlayışı konularını odağa aldığı “Okumak yazmak üzerine aforizmalar”la buluşturmaya devam ediyor.

- Mustafa Günay, sosyolog Cahit Aslan ile faşizm eleştirisi ve tarihte karşılaştığımız kötülükler bağlamında insanın yapısal sorunu üzerine yenilikçi romanı Pleitropi-Distopik Bir Roman: Ya Hitler Kazanmış Olsaydı?’yı (Karahan Kitabevi) konuşuyor.

- Eylül İdemen Doğramacı, Miha Kovac’in dijitalleşmenin hemen her alanda yaygınlaştığı günümüzde, okumanın artık bir gereklilik olup olmadığının sorgulanması yönündeki bir eğilimin izini sürdüğü Okumak Nefes Almaktır (Çeviren: Eylül İdemen Doğramacı / Timaş) adlı kitabını değerlendiriyor

- Hikmet Süel, Raymond Tallis’in kafanın kültürel ve biyolojik anlamları, bileşenleri ve davranışlarıyla tüm işlevlerini tartıştığı ve bu tartışma boyunca birçok kitap ve düşünürün de eşlik ettiği kitabı Sonsuz Uzayın Hâkimi: Kafamızın İçinde Büyüleyici Bir Yolculuk’u (Çeviren: Yonca Aşçı Dalar / Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) inceliyor.

- Öyküm Deniz, Dino Buzzati’nin makineleri ve duyguları birleştiren karmaşık bir icadın karanlık yönlerine değindiği, yazının tüm temalarını bir araya getirdiği İtalyan edebiyatının bilimkurgu türündeki ilk örneklerinden Büyük Portre Büyük Sır’rı (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Timaş), tanıtıyor.

- Ömer Açık, Jo Witek ile aile bağları, arkadaşlık ve sevgi üzerine gülümseten romanı Ailemde Kahraman Yok (Çeviren: Deniz Erkaradağ / Uyurgezer Kitap) ve çocuk edebiyatı üzerine konuşuyor.

- Sait Babaoğlu, üretme ve hizmetle geçen kırk yılın ardından kaleme aldığı Bir Yolculuk Hikâyesi - Bizim Köy’den Bakırköy’e’de (İkinci Adam Yayınları), “Bir köy çocuğunun da hayallerinin olabileceğini, bu hayallere ulaşmak için verdiği çabayı, aştığı zorlukları, mücadelesini, azmini” paylaşmak istediğini ifade ediyor.

- Rahmi Ali, Reşat Enis’in sadece bir macera romanı olarak değil, bir “davranış bilimleri” ciddiyeti, siyasetin “erdem kavramını” kirletmesi açısından okunması gereken bir yapıt olduğunu imlediği Despot’unu (Remzi Kitabevi) inceliyor.

- Yücel Erdoğan, Erdoğan Atmış’ın, orman ekosistemlerinin yalnızca ekolojik önemi olan ekosistemler olmadığını, ekonomi politik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutları da bulunan pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği ortamlar olduğunu ortaya koyduğu kitabı Rahatı Kaçan Orman: Ormansızlaşma Hakkında Yazı ve Söyleşiler’i (Yeni İnsan), inceliyor.

- Emek Yurdakul, Hannah Gold’un Son Ayı (Çeviren: Gizem Şakar / Genç Timaş) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir