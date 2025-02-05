YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1825! / 6 Ocak 2025

Yayınlanma: 05.02.2025 - 00:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 00:01

Bu hafta kapağımızda yer alan iki ustayla daha selamlıyoruz sizleri.

İlk usta, babası hapse düşünce ailesinin tüm yükünü omuzlamak zorunda kalmış; yaşamı henüz 12 yaşında, Viktorya döneminde Britanya’nın düşkünler çevresinde travmatik biçimde deneyimlemiş; ölümsüz yapıtlarıyla işçi sınıfı ve yoksul insanların acılarını paylaşan, seslerini duyuran bir edebiyat tasarımına öncülük etmiş; işçi sınıfı ve yoksulların sesi Charles Dickens (7 Şubat 1812 / 9 Haziran 1870).

Charles Dickens, Oliver Twist, Büyük Umutlar, David Copperfield, Bir Noel Şarkısı, İki Şehrin Hikâyesi gibi kültleşen yapıtları ile adaletsizliğe, eşitsizliğe, sömürü düzenine rağmen mutlu sonla ve yitirmediği daha iyi bir dünya düşüyle incelikle inşa ettiği yazınsal mirası üzerinden hayallerindeki eşsiz Britanya’ya ses vermeye devam ediyor. Anısına saygıyla. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

Kapağımızda yer alan ikinci usta, akılla sevgiyi, dostlukla gülüşü, bilinçle direnişi, güzellikle insanı bütünleştiren devrimci aydınımız Türkel Minibaş (14 Aralık 1953 / 6 Şubat 2009). Ekonomiyi eylemle birleştiren bir bilim insanı olarak Azgelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Finansman Politikaları ve Türkiye kitabının yanı sıra Türkiye ekonomisi, küreselleşme, yolsuzluk, kalkınma, para, kadın içerikli birçok projeye imza atan Minibaş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin genel başkan yardımcısı olarak da unutulmaz projeleri yaşama geçirdi.

Üzeri örtülen gerçekliklere ulaşma kaygısıyla ekonomist, bilim insanı, öğretici, aydınlatıcı bir yazar, bir gazeteci olarak düşünce üretti, ürettiklerini yapıtlarında ve Cumhuriyet gazetesindeki “Gözucuyla” köşesinde toplumla paylaştı, ülkemizin nereye götürüldüğüne ilişkin uyarılarını inatla sürdürdü. Anısına saygıyla. Öner Yağcı’nın yazısı...

M. Sadık Aslankara (Gonca Gülbey / Karadutun Ölümü / Alakarga Yay.),

Betül Durdu (Işıl Özgentürk / Haydi Yola Çıkıyoruz / Remzi Kitabevi),

Y. Bekir Yurdakul (Şermin Yaşar / Biri Daha Var / Doğan Çocuk),

Ömer Şarlak (Matthew Gabriele, David M. Perry / Aydınlık Çağlar / Kronik Kitap),

Kerem Işık (Andrew McGahan / Tanrısız Bir Dünyanın Mucizeleri / Liveral Yayınevi),

Ata Devrim (Werner Sombart / Modern Kapitalizm: Kapitalizmin Doğuşu / Doğu Batı Yayınları),

Ömer Anlatan (Dr. Sarah Davies / Narsist Birinden Nasıl Kurtulursunuz? / Timaş Yayınları),

Hülya Soyşekerci (Şirvan Erciyes / Yazınsal Tutkunun İzinde / Ürün Yayınları) de bu sayımızda yazı ve söyleşileriyle yer alan yazarlarımız.

Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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