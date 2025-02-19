YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1827! / 20 Şubat 2025

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

Güncelleme: 19.02.2025 - 00:01

Merhaba,

- 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal’i Dikmen’de karşılayan bir lise öğrencisi, açıldığı günden başlayarak 10 yıl memur olarak görev yaptığı TBMM’de Cumhuriyetin kuruluşunun, devrim yasalarının hazırlanmasının, Nutuk’un okunmasının tanığıydı.

Daha sonra bir hukuk savaşçısı olarak 1961 Anayasası’nın hazırlanışına, hukuk dilimizin sadeleştirilmesine katkılar sundu. Yaşamını Atatürk, Cumhuriyet, laiklik savunuculuğuyla sürdürdü, 85 yaşında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ilk üyesi ve onursal başkanı oldu.

3 Mayıs 1942’de “Medeni Kanunumuzun Dili” başlıklı ilk yazısından başlayarak Cumhuriyet gazetesinde yazdı. Nadir Nadi’nin deyişiyle “Cumhuriyet’te kurduğu bu Halk Kürsü”nü, yüzlerce makale ile ömrünün sonuna kadar sürdürdü.

Yaşamını laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Atatürk ilkelerini, evrensel insan haklarını, hukuk devletini anlatmaya ve savunmaya, haksızlıkların ve her türlü sömürünün karşısına dikilmeye adadı. Aramızdan ayrılışının bir gün öncesindeki son yazısında, “Gençler, Atatürk’ün çağdaşlaşma yürüyüşünü sürdürünüz; bunun için, ‘İkinci Milli Mücadele’yi başlatınız!” dedi.

O’nu, Muammer Aksoy’un sözleriyle, sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz: “Her dönemde denenmiş, küçük hesaplara, kişisel çıkarlara kapılmamış”, saygın bir kişilik, radikal uçların ve irticanın karşısında iflah olmaz bir Atatürkçü olarak sanırız tüm kuşaklar boyu hatırlanacaktır.”

Hocaların hocası Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (24 Ağustos 1904 / 24 Şubat 1992) kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

- M. Sadık Aslankara (Adil İzci, Sisli Gece Oğlak Yayınları / Murat Yalçın, Dalga Boyu, YKY / Ayten Kaya Görgün, Öküzçeker, Everest Yayınları / Elif Derviş, Hadiseler Cereyan Ederken, Bilgi Yayınevi / Mevsim Yenice, Fil Gözü (Can Yayınları)

- Y. Bekir Yurdakul (Andrew Clements, Findel Gizemi, Günışığı Kitaplığı)

- Ebru Çaloğlu (Prof. Dr. Üstün Dökmen, Son Bir Saat, Epsilon Yayınevi),

- Sevinç Sanem Erzurumlu (Elizabeth O’Connor, Balinanın Ölümü, Timaş Yayınları),

- Türey Köse (İlhan Taşcı, Yastık Niyazı, Kırmızı Kedi Yayınevi),

- İsmail Ferhat Çekem (Rumena Buzarovska, Hiçbir Yere Gitmiyorum, Livera Yayınevi),

- Nevin Donat (Vapur, Erdem Erçin, Kent Kitap) bu sayımızda yer alan diğer yazarlarımız.

- Kısa tanıtımlar, Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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