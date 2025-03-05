YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1829! / 6 Mart 2025

Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:01

Güncelleme: 05.03.2025 - 00:01

İYİ Kİ DOĞDUN İLHAN ABİ!

Merhaba,

Yanında yöresinde yetişme, kendisiyle çalışma şansına sahip olmakla da daima onur duyduğumuz ustamız, abimiz, başyazarımız, bilge düşün insanı, korkusuz devrimci, yılmaz Atatürkçü, Aydınlanmacı İlhan Selçuk’u (11 Mart 1925 / 21 Haziran 2010), İlhan abimizi düşünü ve yazınıyla Alev Coşkun, Öner Yağcı, Miyase İlknur, M. Sadık Aslankara ve Mustafa Balbay’ın kaleminden anısına sonsuz saygıyla, doğumunun 100. yılında gururla taşıdık kapağımıza.

Özdeşleştiği Cumhuriyet gazetesini emanet ettiği yoldaşı Alev Coşkun’un dediği gibi “Kuramsal açıdan Atatürk Aydınlanmasıyla sol düşünceyi aynı potada birleştiren bir yazar ve bilge bir düşün adamı”dır İlhan Selçuk.

Öner Yağcı’nın dediği gibi “Tek parti döneminden 21. yüzyıl başlarına, AKP iktidarına kadar ülkemizin siyasal, toplumsal, kültürel yaşamının tarih yazıcısı, vicdanı, adı Cumhuriyet gazetesiyle özdeşleşen İlhan Selçuk’un yaşamında, savaşımında Soğuk Savaş politikalarından Yeni Dünya Düzeni politikalarına, köleleştirilmemize karşı özgürlük arayışı ve direnişi vardır.”

Miyase İlknur’un dediği gibi “İlhan abi ve çağdaşı Cumhuriyet aydınlarının en önemli özelliklerinden biri ve belki de en önemlisi esen rüzgârlara karşı dirençli olmalarıdır. O nedenledir ki sosyalist ve Atatürkçü olmanın bedelini her dönemde ödemekten yüksünmemiş ve toplumu uyarma görevlerini yerine getirmişlerdir.

Ergenekon kumpas davasının Türkiye’nin temel kolonlarını balyozla parçaladığı sürece sağcısı, sözüm ona solcusu, liberali alkışlar ve tezahüratlarla destek verirken ‘Bunlar Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek için Türkiye’ye operasyon çekiyorlar’ diyerek tehlikeyi en erken sezen kişidir. Okurun ve Türk aydınlarının kutbudur.”

Her çeşit bağnazlığın baş düşmanıdır, Aydınlanma güneşidir, laik ve devrimci Cumhuriyetimizin kararlı ve yurtsever savunucusudur İlhan Selçuk. Anadolu bilgeliğinin, hümanizmasının, Türk Aydınlanmasının, insan olma davasının soluğudur. Bir toplum savaşçısıdır. Bir kültür savaşçısıdır.

Nadir Nadi’nin davetiyle geldiği Cumhuriyet’te yazmaya 8 Nisan 1962’de başladı İlhan abi. Yaşama veda ettiği 21 Haziran 2010 tarihine kadar yazılarını kesintisiz 48 yıl sürdürdü. Tutuklandı, işkence gördü, kumpasa uğradı fakat hiçbir zaman korkmadı, boynunu eğmedi, Atatürk’ün ilkelerinden sapmadı. Usanmadan uyardı, öğretti, bilinçlendirdi; siyasetin, kültürün, sanatın, edebiyatın sularında güzelliklerin arayışında kılavuz oldu.

Alev Coşkun’un her satırına yürekten katıldığımız sözleriyle; “Bu görev Atatürk’ün emanetine sahip çıkma görevidir. Berin Nadi ve İlhan Selçuk’a verilen sadakat ve bağlılık yeminine bağlı kalmaktır. İlhan abi, temel ilkelerden bir milim geri adım atmadan, yalpalamadan, korkmadan görevimizi sürdürüyoruz.

Atatürk’ün kurulmasını sağladığı, Kuvayı Milliyeci Yunus Nadi’nin oğlu Nadir Nadi’nin kurumlaştırdığı, Aydınlanmacı İlhan Selçuk’un kuramsal içerik kazandırdığı Cumhuriyet hiç ödün vermeden yaşayacaktır.”

Atatürk ilkeleri, onun kurucusu senin başyazarı olduğun gazetemizde devrededir!

İyi ki doğdun İlhan abi.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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