YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1830! 13 Mart 2025

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

Güncelleme: 12.03.2025 - 00:01

Merhaba,

İlhan abimizin (Selçuk) dediği, yazdığı gibi; “aklının radarıyla evreni taramak tutkusu, hayat harmanında bütünleşen coşkusu edebiyatını sıcaklaştırıp derinleştiren, Aydınlanma kültürünün yazarı ve aklı bilge, yüreği yüce insan; ‘şiir’in ve ‘akıl’ın değerine inanan, Aydınlanma Türkiye’sinin uygarlık devriminde Batıyla yarışmaya çıkmış” büyük şair ve düşünürümüzün adı “Türkiye’nin belleğine yazıldı”.

Şiirleri, denemeleri, oyunları, anıları, çevirileriyle “insanın özgürlüğü” tutkusunun ve “aydınlık bir yaşam” arayışının has sözcülerinden biri olarak kök saldı toprağımıza.

Aylaklar, Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Raziye, Müstear Zamanlar-1 / Bir Gönülde İki Sevda, Bir Kızın Aşkları, Bir Yaz Tatili, Aşk Okulu, Dullar Çıkmazı (Everest Yayınları) gibi romanları, İçerdekiler, Mikado’nun Çöpleri, Ölümsüzler (Everest Yayınları) gibi oyunlarıyla aydınlatmayı doğumunun 100. yılında da sürdüren ölümsüz ustamızın yaşamını ve sanatını selamlamak, Türkiye’nin özgürlüğünü ve aydınlık geleceğini selamlamaktır.

Adı Türkiye’nin belleğine yazılan bilge Melih Cevdet Anday (13 Mart 1915 / 28 Kasım 2002) doğumunun 100. yılında kapağımızda. Öner Yağcı ve Nalan Arman’ın yazıları...

- Öner Yağcı (Zekeriya Sertel),

- Adnan Binyazar (Jorge Luis Borges / Sonsuzluğun Tarihi, Çeviren: Saliha Nilüfer / Evaristo Carriego, Çeviren: Peral Bayaz / Brodie Raporu, Çeviren: Yıldız Ersoy Canpolat / Can Yayınları),

- Feridun Andaç (Umur Talu / Edebî ve Edepsiz Beyoğlu: Bohem Bir Rehber / Literatür Yayınları),

- Necdet Neydim (Peter Haertling / Büyükbaba Taşınıyor, Çeviren: Necdet Neydim / Ağlamak Güzeldir, Çeviren: Lara Pohlig / Çizmeli Kedi Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (Elâ Başak Atakan / Sana, Bana, Bir de Kara Kediye / Can Çocuk),

- Y. Bekir Yurdakul (Feyza Hepçilingirler / Hitit Prensesi Arinna / Doğan Egmont) incelemeleriyle yer alan diğer yazarlarımız.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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